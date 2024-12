Не тільки з корицею: 7 причин пити каву з куркумою для схуднення

Кава не тільки допомагає підбадьоритися вранці та підвищити рівень енергії впродовж дня, а ще й ефективна у схудненні, підвищенні ваги та нормалізації травлення. Для всіх тих переваг потрібно додати в напій куркуму.

Кава — популярний напій, з якого багато людей люблять починати свій день. Люди, які регулярно вживають кофеїн, відзначають, що він допомагає їм залишатися уважними і покращувати концентрацію. Якщо ви належите до цієї групи людей, є ще одна версія кави, яку ви маєте спробувати — це кава з куркумою. Куркума — спеція жовтого кольору, насичена антиоксидантами і протизапальними властивостями, при змішуванні з кавою перетворюється на потужний продукт. Цей напій поєднує в собі корисні властивості цих двох суперпродуктів, що широко вживаються в різних частинах світу. Незалежно від того, чи хочете ви урізноманітнити смак своєї кави, чи намагаєтеся схуднути, ви маєте спробувати цей смачний і корисний напій. Про це пише Health Shots.

Кава з куркумою — це напій, орієнтований на здоров'я, який поєднує в собі міцний смак і підбадьорливі властивості кави з лікувальними властивостями золотисто-жовтої спеції — куркуми. "Куркума містить куркумін, потужну біологічно активну сполуку з протизапальними, антиоксидантними та імуностимулювальними властивостями", — каже дієтологиня Варша Горі.

У поєднанні з кавою ця комбінація створює заспокійливий і ароматний напій, що забезпечує як ранковий заряд енергії, так і безліч переваг для здоров'я.

Протизапальний ефект

Куркумін у куркумі допомагає зменшити запалення в усьому організмі. Протизапальний ефект є важливою особливістю куркуміну, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Drug Design, Development And Therapy у 2021 році. Крім того, кава може виявляти антиоксидантні та протизапальні властивості, згідно з дослідженням 2021 року, опублікованим у журналі Nutrients. Це може бути корисно для лікування таких станів, як артрит і болючість м'язів.

Високий вміст антиоксидантів

І куркума, і кава багаті на антиоксиданти. "Кава містить хлорогенову кислоту, яка нейтралізує вільні радикали", — каже дієтологиня. Куркумін має антиоксидантну активність, яка може знизити рівень окисного стресу, згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у журналі Antioxidants. Ця потужна комбінація підтримує відновлення клітин і може знизити ризик передчасного старіння.

Підвищення імунітету

Куркума століттями використовувалася в Аюрведе для зміцнення імунітету. "Антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості куркуми роблять її чудовим домашнім засобом для боротьби з інфекціями, застудою та сезонним грипом", — каже експерт. Щодо кави, то вона відіграє роль у зміцненні імунної системи завдяки наявності таких сполук, як хлорогенові кислоти й кафестол, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Trends in Food Science & Technology 2021 року.

Поліпшення травлення

Куркума стимулює вироблення жовчі, що сприяє розщепленню жирів і сприяє більш гладкому травленню. "У поєднанні з кавою вона може допомогти в разі проблем зі шлунком, таких як здуття живота і нетравлення шлунка, зберігаючи водночас здоров'я кишківника", — каже Горі.

Поліпшення здоров'я мозку

"Кофеїн у каві покращує концентрацію уваги та пильність, тоді як куркумін допомагає запобігти нейродегенеративним захворюванням, як-от хвороба Альцгеймера та Паркінсона, зменшуючи запалення мозку та окислювальний стрес", — каже дієтологиня. Разом вони можуть поліпшити пам'ять, настрій і загальну когнітивну функцію.

Здоров'я шкіри

Протизапальні та антибактеріальні властивості куркуми можуть зменшити прищі, заспокоїти почервоніння і навіть вирівняти тон шкіри. "Кава, як відомо, покращує кровообіг, посилює доставку поживних речовин до клітин шкіри, що призводить до сяяння шкіри", — підкреслює Горі.

Сприяє схудненню

Кава з куркумою допомагає знизити кількість жиру в організмі. Споживання куркуміну може значно знизити масу тіла, згідно з дослідженням, опублікованим у Frontiers in Pharmacology у 2019 році. Так само кофеїн у каві може сприяти зниженню ваги і жиру в організмі, згідно з дослідженням 2018 року, опублікованим у журналі Critical Reviews In Food Science and Nutrition.

