Як правильно споживати куркуму для користі: лікар розкриває неочікувані секрети (відео)

Останні дослідження показали покращення самопочуття в низки пацієнтів, які вживали куркуму. Лікарі кажуть, що "суперпродукт" допоможе хворим на запальні процеси, високий тиск, розлади травлення та інсуліновою залежністю.

Куркума є однією з найбільш популярних приправ серед кулінарів, однак фахівці розкривають інші її унікальні корисні властивості для організму. Про це пише видання Mirror.

Журналісти пишуть, що відомий YouTube блогер та лікар Ерік Берг зі США вважає, що цей продукт слід вважати "суперпродуктом", який варто додавати до свого раціону не лише у вигляді спеції, шматочків коріння рослини, але й у вигляді біологічно активної добавки.

Доктор Берг пояснює користь куркуми

"Якщо ви хочете приймати добавку, краще взяти добавку з куркумою, а не тільки з його активною речовиною — куркуміном. Адже куркумін має багато фітонутрієнтів у куркумі. Тому важливо використовувати саме ліофілізовану добавку", — пояснює доктор Берг.

Фахівець каже, що якщо ви купуєте свіжий корінь куркуми, то вам слід "їсти два або три таких на день, щоб запобігти багатьом проблемам". Він також рекомендує збільшити споживання чорного або білого перцю, оскільки він покращує здатність організму засвоювати куркуму.

Доктор Берг підкреслює, що основні дослідження куркуми зосереджені на лікуванні запальних процесів та різних онкологічних процесів. Він вказує, що багато безпосередніх переваг куркуми можуть призвести до кількох інших значущих ефектів, і вона "майже не має побічних ефектів".

Зокрема, користь ефекту від куркуми було помічено в лікуванні інсулінозалежних, неалкогольної жирової хвороби печінки, людям з артритом і розладами травлення. Також значні ефекти у перевазі споживання куркуми відзначили люди з високим рівнем холестерину та з підвищеним тиском.

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