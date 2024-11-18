Как правильно потреблять куркуму для пользы: врач раскрывает неожиданные секреты (видео)

Последние исследования показали улучшение самочувствия у ряда пациентов, которые употребляли куркуму. Врачи говорят, что "суперпродукт" поможет больным воспалительными процессами, высоким давлением, расстройствами пищеварения и инсулиновой зависимостью.

Куркума является одной из самых популярных приправ среди кулинаров, однако специалисты раскрывают другие ее уникальные полезные свойства для организма. Об этом пишет издание Mirror.

Журналисты пишут, что известный YouTube блогер и врач Эрик Берг из США считает, что этот продукт следует считать "суперпродуктом", который следует добавлять в свой рацион не только в виде специи, кусочков корней растения, но и в виде биологически активной добавки.

Доктор Берг объясняет пользу куркумы

"Если вы хотите принимать добавку, лучше взять добавку с куркумой, а не только с его активным веществом — куркумином. Ведь куркумин имеет много фитонутриентов в куркуме. Поэтому важно использовать именно лиофилизированную добавку", — объясняет доктор Берг.

Специалист говорит, что если вы покупаете свежий корень куркумы, то вам следует "есть два или три таких в день, чтобы предотвратить многие проблемы". Он также рекомендует увеличить потребление черного или белого перца, поскольку он улучшает способность организма усваивать куркуму.

Доктор Берг подчеркивает, что основные исследования куркумы сосредоточены на лечении воспалительных процессов и различных онкологических процессов. Он указывает, что многие непосредственные преимущества куркумы могут привести к нескольким другим значимым эффектам, и она "почти не имеет побочных эффектов".

В частности, польза эффекта от куркумы была замечена в лечении инсулинозависимых, неалкогольной жировой болезни печени, людям с артритом и расстройствами пищеварения. Также значительные эффекты в преимуществе потребления куркумы отметили люди с высоким уровнем холестерина и с повышенным давлением.

Напомним, Фокус сообщал о том, как популярная специя поможет вылечить изжогу и сбросить вес. Специя, обладающая множеством полезных свойств и уже давно укоренившаяся в мире кулинарии не только благодаря своим вкусовым качествам, похоже, обзавелась новым преимуществом.

Также мы рассказывали о самых популярных суперфудах, которые имеют значительную пользу для организма. Речь идет о пищевых продуктах, собственно факт потребления которых большинство людей считают полезным для организма.

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