Секрет здорового желудка под рукой. Популярная специя поможет излечить изжогу и сбросить вес

Обладающая уймой полезных свойств и уже давно укоренившая себя в мире кулинарии не только благодаря своим вкусовым качествам специя, похоже, обзавелась новым преимуществом.

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Куркума уже давно стала излюбленной специей на кухнях миллионов людей по всему миру, а ее популярность подкрепляется ее полезными свойствами. И, похоже, в рядах ее оздоровительных качеств скоро будет пополнение, ведь последнее исследование показывает, что куркума может быть эффективна при лечении изжоги — распространенного заболевания пищеварительной системы.

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Исследователи из Таиланда, в основном из Университета Чулалонгкорн, изучали полезные свойства куркумы, особенно ее активного компонента — куркумина. Они основывались на результатах более ранних исследований, которые намекали на потенциал куркумы в этой области. В одном из этих исследований было показано, что куркумин оказывает положительное влияние на пищевод, способствуя уменьшению кислотного рефлюкса. Этот эффект был сравним с действием обычно назначаемого препарата лансопразола.

В недавнем исследовании был сделан еще один шаг вперед, в области изучения свойств компонента. В нем куркумин сравнивался с другим популярным препаратом для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (изжоги) — омепразолом. Этот препарат широко используется для ее лечения, однако существуют опасения относительно его длительного применения, например, повышенный риск инфекций, переломов и даже деменции.

В исследовании приняли участие 206 человек в возрасте от 18 до 70 лет, которые часто испытывали расстройство желудка. Они были разделены на три группы: одна принимала капсулы куркумы, другая — омепразол, а третья — комбинацию обоих препаратов.

Было проведено два контрольных обследования — через 28 дней и через 56 дней. Исследователи использовали систему оценок SODA для определения того, насколько эффективно каждый из препаратов снимает такие симптомы, как боль, вздутие живота и тошнота.

Авторы обнаружили, что после первой проверки лечение куркумой, отдельно или в комбинации, почти так же эффективно, как и медикаментозное, устраняет большинство симптомов. Единственным исключением была боль, где лекарство имело небольшое преимущество. После второй проверки результаты оказались более равными.

Это не первый случай, когда куркума демонстрирует потенциальную пользу для здоровья. Ранее, в 2023 г., другая исследовательская группа обнаружила, что благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам она также может помочь в управлении весом. Кроме того, были проведены исследования, намекающие на ее возможную роль в лечении глаз и заживлении ран.

И все же следует предостеречь: хотя в ходе исследования не было выявлено серьезных побочных эффектов, у некоторых участников, принимавших куркумин, наблюдались признаки возможных нарушений функции печени. Недавние сообщения из США и Австралии также связывают употребление куркумы с редкими случаями повреждения печени. Таким образом, несмотря на потенциальную пользу куркумы, необходимо помнить и о рисках, проявляющихся не сразу.

Несмотря на новые многообещающие результаты ученых, необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем рекомендовать куркуму или куркумин в качестве основного метода лечения изжоги. Тем не менее, эти первые результаты уже вызывают интерес к дальнейшему изучению ее потенциала в этой области. Исследователи надеются, что куркума вскоре найдет свое место в клинической практике, а не только на полках кухни.

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