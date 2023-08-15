Чудо метаболизма. Ученые обнаружили, как кардамон может изменить борьбу с лишним весом

Новаторское исследование от Texas A&M AgriLife углубляется в потенциал кардамона, раскрывая его влияние на метаболизм и многообещающую роль в решении проблем, связанных с ожирением.

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Недавние научные исследования выявили потенциальные преимущества различных специй для здоровья. В частности, имбирь продемонстрировал способность смягчать дискомфорт при пищеварении, например, тошноту. Куркума, с другой стороны, обладает противовоспалительными свойствами, а потенциал корицы заключается в том, что она помогает регулировать уровень сахара в крови, пишет HealthNews.

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Среди этих специй кардамон — весомый претендент на потенциальные преимущества для здоровья. Он вызывает интерес из-за своей возможной роли в облегчении контроля веса. Однако сложная взаимосвязь между кардамоном и метаболическими процессами остается загадкой, требующей научного изучения.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук (International Journal of Molecular Sciences), которое провели ученые из Техасского университета A&M AgriLife, показали комплексную оценку влияния кардамона на метаболизм, сосредоточившись на его потенциальном применении в качестве природного средства для лечения метаболических расстройств, таких как ожирение.

Это исследование включало тщательное обследование 32 мышей-самцов, разделенных на группы, получавших различные диетические режимы в течение 14 недель. Эти режимы включали стандартную контрольную диету и рационы, обогащенные различными пропорциями кардамона — 3%, 6% и 12%. Кардамон, который использовался в исследовании, происходил из Гватемалы.

По истечении определенного периода исследователи заметили, что мыши, которые потребляли кардамон, демонстрировали меньшую динамику набора веса по сравнению с их сородичами из контрольной группы, несмотря на несколько повышенное потребление пищи. Примечательно, что грызуны, которые употребляли кардамон, продемонстрировали тенденцию к уменьшению накопления жира, а также увеличение сухой мышечной массы.

Более глубокое исследование этих наблюдений показало, что кардамон влияет на нейронную сеть цепи, что регулирует аппетит и управляет механизмами сжигания жира в организме. Кроме того, оказалось, что специя усиливает окислительный метаболизм митохондрий в печени и скелетных мышцах.

В свете этих открытий исследовательская группа определила потенциальные дозы кардамона для человека, используя уравнение нормализации, основанное на площади поверхности тела. Рекомендуемый диапазон для взрослого человека весом 60 кг составляет от 76,9 до 308,4 миллиграмма биологически активных соединений кардамона в день, что эквивалентно 14,5-58,3 грамма семян кардамона или 18,5-74,2 грамма стручков кардамона.

Однако необходимо признать, что это исследование сосредоточено на мышах, что ставит вопрос о том, будут ли эффекты кардамона, снижающие вес и увеличивающие мышечную массу, так же влиять на людей. Хотя данные о результатах на людях ограничены, всесторонний обзор шести исследований, проведенный в 2022 году, показал, что кардамон не вызывает значительных эффектов для похудения.

Более того, уместно отметить, что пока не существует установленной или рекомендованной дозировки кардамона, хотя потребление в пределах кулинарных норм представляется безопасным. Показательным примером является исследование 2017 года с участием женщин с избыточным весом или преддиабетическими состояниями, где ежедневное употребление 3 граммов кардамона привело к легким побочным эффектам, таким как диарея и небольшое воспаление.

Ведущий автор исследования Луис Сиснерос-Зеваллос отметил потенциальную пользу кардамона для улучшения общего самочувствия. Он добавил, что кардамон можно применять в различных областях, включая спорт, продукты питания и диетические добавки, как катализатор создания более полезных рецептур продуктов.

На сегодня Гватемала является значительным мировым производителем кардамона, о чем свидетельствуют данные Агентства США по международному развитию (USAID) за 2011 год.

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Эта статья основывается на последних научных, а также медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.