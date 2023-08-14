Ученые назвали лучшую позу для сна: уменьшает боли и решает проблему храпа

Исследователи рассказали, какая поза лучше подходит для сна и в каком возрасте — как спать, чтобы гарантированно выспаться.

Related video

Сон жизненно важен для нашего здоровья, самочувствия и работы мозга, однако порой многие из нас испытывают проблемы с засыпанием. Чтобы помочь людям справиться с этими проблемами, ученые то и дело пытаются найти лучшее время, место, температуру, подушку и позу для сна, которые бы гарантированно помогли нам выспаться, пишет BBC.

Проблема заключается в том, что проводить подобные исследования чрезвычайно сложно. Во-первых, мы, как правило, помним лишь позу, в которой засыпали. А потому сложно выяснить позу, в которой спят люди. Во-вторых, ученым приходится использовать видеонаблюдение и специальные гаджеты, чтобы проверить, в какой позе в действительности спят люди.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, в Гонконге ученые использовали специальную "Систему классификации позы", которая использует инфракрасные камеры глубины, позволяющие определить положение человека во сне. В Дании исследователи использовали специальные датчики движения, прикрепленные к бедрам, верхней части спины и плечам добровольцев, чтобы определить их любимую позу сна. Результаты свидетельствуют о том, что чуть более 50% всего времени люди проводят на боку, около 38% — на спине и 7% — на животе.

Любопытно, что чем старше были люди, тем больше они проводили времени во сне на боку. Исследователи полагают, что эта "предвзятость" в отношении позы для сна возникает у нас лишь с возрастом. Например, дети старше 3 лет в среднем спят одинаковое время на спине, на животе и на боку. Тем временем младенцы в основном спят на спине, так как их укладывают спать таким образом из соображений безопасности.

Польза сна на боку

В одном обсервационном исследовании добровольцы могли спать так, как они предпочитали. Результаты показали, что те, кто спал на правом боку, спали немного лучше тех, кто спал на левом, а затем на спине. Кроме того, ученые полагают, что сон на боку также более комфортный для тех, кто нас окружает.

Еще одно небольшое исследование, в котором приняли участие моряки, работающие на торговых контейнеровозах, показало, что респираторные нарушения, например, храп, были более распространены во время сна на спине. При этом некоторый храп вызван тяжелым абструктивным апноэ сна, когда дыхание останавливается и начинается, пока человек спит. Было обнаружено, что это чаще встречается у людей, которые постоянно спят на спине.

При этом ученые считают, что сон на боку помогает очистить верхние дыхательные пути, а также не позволяет язычку и языку не загораживать горло, что приводит к уменьшению храпа. Некоторые исследования действительно показывают, что переход от сна на спине к сну в основном на боку полностью решает проблему апноэ во сне.

Другое небольшое исследование показало другие преимущества сна на боку. Например, эксперимент со сном сварщиков на контейнеровозах в Нигерии свидетельствует о том, что частый сон на спине увеличивает шансы на развитие боли в спине в сравнении с теми, кто спал на боку.

Подходит не всем

Впрочем, этот вовсе не означает, что сон на боку подходит абсолютно всем и является панацеей от всех болезней. В действительности его комфортность зависит от недуга и точного положения, которое вы принимаете во время сна.

Например, в ходе исследования ученые из Западной Австралии наблюдали за спальнями добровольцев в течение 12 часов в сутки с помощью автоматических камер. Они обнаружили, что те, кто жаловался на то, что регулярно просыпался с ригидностью затылочных мышц, больше времени спали в так называемых "провокационных позах для сна на боку", то есть скрюченных позах. Тем не менее люди, спящие в более ровном положении на боку, были связаны с большей поддержкой и меньшей болью в шее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна: в какое время и сколько стоит спать.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.