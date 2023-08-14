Учені назвали найкращу позу для сну: зменшує біль і розв'язує проблему хропіння

Дослідники розповіли, яка поза краще підходить для сну та в якому віці як спати, щоб гарантовано виспатися.

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Сон життєво важливий для нашого здоров'я, самопочуття й роботи мозку, проте часом багато хто з нас має проблеми із засинанням. Щоб допомогти людям упоратися з цими проблемами, учені раз у раз намагаються знайти найкращий час, місце, температуру, подушку та позу для сну, які б гарантовано допомогли нам виспатися, пише BBC.

Проблема полягає в тому, що проводити подібні дослідження надзвичайно складно. По-перше, ми, як правило, пам'ятаємо лише позу, в якій засинали. А тому складно з'ясувати позу, в якій сплять люди. По-друге, ученим доводиться використовувати відеоспостереження та спеціальні гаджети, щоб перевірити, у якій позі насправді сплять люди.

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Наприклад, у Гонконзі вчені використовували спеціальну "Систему класифікації пози", яка використовує інфрачервоні камери глибини, що дозволяють визначити положення людини уві сні. У Данії дослідники використовували спеціальні датчики руху, прикріплені до стегон, верхньої частини спини та плечей добровольців, щоб визначити їхню улюблену позу сну. Результати свідчать про те, що трохи більше ніж 50% усього часу люди проводять на боці, близько 38% — на спині та 7% — на животі.

Цікаво, що чим старшими були люди, тим більше вони проводили часу уві сні на боці. Дослідники вважають, що ця "упередженість" щодо пози для сну виникає в нас лише з віком. Наприклад, діти, старші за 3 роки, у середньому сплять однаковий час на спині, на животі й на боці. Водночас немовлята здебільшого сплять на спині, оскільки їх так укладають спати із міркувань безпеки.

Користь сну на боці

В одному обсерваційному дослідженні добровольці могли спати так, як вони вважали за краще. Результати показали, що ті, хто спав на правому боці, спали трохи краще за тих, хто спав на лівому, а потім на спині. Зокрема, вчені вважають, що сон на боці також комфортніший для тих, хто нас оточує.

Ще одне невелике дослідження, у якому взяли участь моряки, які працюють на торгових контейнеровозах, показало, що респіраторні порушення, наприклад, хропіння, були поширенішими під час сну на спині. Водночас певне хропіння викликане важким обструктивним апное сну, коли дихання зупиняється та починається, поки людина спить. Виявили, що це частіше зустрічається в людей, які постійно сплять на спині.

Водночас учені вважають, що сон на боці допомагає очистити верхні дихальні шляхи, а також не дозволяє язичку та язику загороджувати горло, що призводить до зменшення хропіння. Деякі дослідження дійсно показують, що перехід від сну на спині до сну здебільшого на боці повністю розв'язує проблему апное уві сні.

Інше невелике дослідження показало інші переваги сну на боці. Наприклад, експеримент зі сном зварювальників на контейнеровозах у Нігерії свідчить про те, що частий сон на спині збільшує шанси на розвиток болю в спині, якщо порівняти з тими, хто спав на боці.

Підходить не всім

Утім, це зовсім не означає, що сон на боці підходить абсолютно всім і є панацеєю від усіх хвороб. Насправді його комфортність залежить від недуги й точного положення, яке ви приймаєте під час сну.

Наприклад, під час дослідження вчені із Західної Австралії спостерігали за спальнями добровольців протягом 12 годин на добу за допомогою автоматичних камер. Вони виявили, що ті, хто скаржився на те, що регулярно прокидався з ригідністю потиличних м'язів, більше часу спали в так званих "провокаційних позах для сну на боці", тобто зігнутих позах. Проте люди, які сплять у рівнішому положенні на боці, були пов'язані з більшою підтримкою та меншим болем у шиї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.