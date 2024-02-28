"Віддайте авто і запчастини": в Міноборони Молдови можуть готуватись до мобілізації (фото)

Документи про мобілізацію в Молдові опубліковані проросійськими медіа. Влада Республіки Молдова не відреагувала на інформацію про можливу мобілізацію.

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В Міністерстві оборони Молдови начебто видали наказ, у якому ідеться про підготовку до можливого оголошення мобілізації. У тексті звертаються до підприємців, які повинні надати транспорт військовим, якщо виникне потреба. Фотографії документів опублікували на порталі Enewsmd.

На порталі розмістили фотографії документа на двох аркушах, на першому з яких — "шапка" Міноборони Молдовської Республіки, також є офіційна печатка, підписи, але немає реквізитів — дати і номеру.

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Вказується, що підприємців повинні відреагувати протягом двох годин після оголошення мобілізації. Зокрема, мають невідкладно передати військовим автомобілі і запчастини.

Документ Міноборони Молдови - бланк з текстом Фото: Скриншот Документ Міноборони Молдови - текст Фото: Скриншот

Крім того, вже зараз потрібно скласти список авто, які можуть знадобитись Збройним силам — про це ідеться у тексті на третьому фото.

Документ Міноборони Молдови - про списки авто Фото: Скриншот

Зазначимо, як джерело фотографій вказується Telegram-канал "INDEX — Află Primul!", у описі якого цитується молдовський політик Ліліан Карп. У каналі не відшукались вказані фото. Натомість їх можна знайти на низці проросійських порталів, наприклад, на сайті "Царьград" або "Комсомольская правда в Молдове". На молдовських порталах Newsmaker чи TV8.md не згадуються вказані документи.

Документ Міноборони Молдови - інформація "КП в Молдове" Фото: Скриншот Документ Міноборони Молдови - інформація "Царьград" Фото: Скриншот

На порталі Міноборони Молдови немає інформації про якусь підготовку до мобілізації чи про можливу загрозу для Молдовської Республіки. Також немає відповідних заяв президентки Маї Санду, яка перебуває у Албанії на саміт Південноєвропейських країн за участю президента України Володимира Зеленського.

Молдова та "ПМР" — деталі

Зазначимо, 22 лютого у мережі опублікували заяву опозиційного політика з невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"). Політик стверджував, що можливе звернення діячів невизнаної території до Росії, яка має надати допомогу у протистоянні законній владі Молдови. В ГУР Міноборони України, коли дізнались про з'їзд в "ПМР", повідомили, що не очікують приєднання невизнаного Придністров'я до РФ.

28 лютого відбувся "З'їзд депутатів ПМР", на якому підтримали резолюцію про звернення до Кремля. У тексті вказується, що Росія має стати "гарантом стабільності", оскільки має тривалий досвід "миротворства". Після цього в МЗС РФ відповіли, що завжди готові підтримати "співвітчизників" і передають запит у інші відповідні служби.

Нагадуємо, 29 лютого президент РФ Володимир Путін планує звернутись до російського народу. Очікується, що його виступ будуть транслювати навіть в кінотеатрах. Тим часом російське телебачення розповіло про події у Молдові, надавши слово місцевому політику, яку скаржився на Кишинів.