Наступ на Одесу і війна з НАТО: що відомо про "приєднання" Придністров'я до РФ

За словами придністровського опозиціонера Геннадія Чорби, Кремль спеціально влаштовував різні провокації в регіоні, щоб дестабілізувати ситуацію, а потім "прийняти" Придністров'я до свого складу. При цьому в українській розвідці не підтверджують таких планів.

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У найближчі кілька днів ситуація в невизнаній республіці Придністров'я може загостритися. Місцеві депутати хочуть звернутися до Росії "по допомогу". Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Придністров'я збирається в Росію: що відомо

19 лютого на сайті президента Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадима Красносельського з'явилася заява, в якій стверджувалося, що він збирається ініціювати скликання "З'їзду депутатів усіх рівнів ПМР". Пов'язане це рішення, за його словами, зі стурбованістю через нібито тиск з боку Молдови, який порушує права. Також продовжує погіршуватися соціально-економічне становище місцевих жителів, що стало ще однією причиною для проведення першого за тривалий час засідання на такому рівні.

"У разі підтримки президентської ініціативи, депутатському корпусу також належить визначити дату і місце проведення З'їзду, порядок денний і норму представництва для місцевих Рад", — йшлося в повідомленні.

22 лютого придністровський опозиціонер Геннадій Чорба на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що пройти "з'їзд депутатів усіх рівнів" може вже 28 лютого. На засіданні може прозвучати прохання нібито від імені жителів регіону про те, що вони хочуть увійти до складу Російської Федерації.

Загалом за історію ПМР було кілька таких засідань, пише Геннадій Чорба, і на кожному з них ухвалювали ключові рішення. На одному з них, яке було багато років тому, і зовсім було ухвалено "незалежність" регіону.

"Найімовірніше, виходячи з аналізу ситуації, з Москви пройшла команда провести цей з'їзд, на якому має бути озвучено прохання, від імені громадян, які проживають на Лівому березі до Росії, прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні Збори в прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити прохання, що надійшло. При цьому організатори посилатимуться на референдум 2006 року", — продовжує Геннадій Чорба.

Окремо опозиціонер додав, що на території невизнаної республіки Росія регулярно влаштовувала різні провокації та мітинги. Усе для того, щоб спробувати відсторонитися від Кишинева. Місцевому населенню роздавали документи, а потім російська влада говорить про захист "своїх".

Геннадій Чорба впевнений, що якщо дійсно регіон попроситься до складу Росії, то наслідки будуть катастрофічними, а у Кремля розв'яжуться руки на більші провокації.

Провокації РФ у Придністров'ї триватимуть

Можливий з'їзд депутатів президентка Молдови Мая Санду ще ніяк не коментувала, проте ще 15 січня вона стверджувала, що Росія спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові навесні. Кишинів постійно веде роботу над тим, щоб вплив Кремля по всій країні був мінімальним, проте провокації продовжують існувати.

"Ми усвідомлюємо ці ризики і робимо всі дії для запобігання цим дестабілізаціям. Ми говоримо з ними і повідомляємо громадянам про ці ризики, як ми робили це минулого року, коли наміром Росії було повалення уряду. Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію", — заявляла Мая Санду.

Управління з реінтеграції уряду Молдови на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook залишило реакцію на можливі майбутні події в невизнаному регіоні. Офіс політики реінтеграції стежить за ситуацією, а також перебуває в постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.

"З наявної у нас інформації немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися. Переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він несе в собі в разі немислимих кроків", — ідеться в повідомленні.

Придністров'я загрожує і Молдові, і Україні

19 лютого посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень Паун Роговей зустрівся з віцепрем'єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряним і лідером невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським.

Дипломат заявив, що українська сторона є посередником у процесі врегулювання конфлікту між Молдовою та Придністров'ям, тож наразі триває пошук порозуміння, що могло б привести до переговорного процесу.

"Україна виступає виключно за мирне врегулювання придністровського питання зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Водночас Київ рішуче реагуватиме на будь-які провокації, спрямовані як на втягування Придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом", — йшлося в повідомленні МЗС.

Україна також наполягає на тому, щоб війська ЗС РФ були виведені з території Придністров'я, а боєприпаси в селі Кобасна були утилізовані, адже загрожують безпеці.

Майор ЗСУ та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі також написав, що РФ може приєднати до себе регіон Придністров'я, адже там уже давно стоять російські війська. Противнику вигідна постійна ескалація, адже на думку Кремля це найкращий метод тримати населення "в тонусі". Також це допомагає в підготовці до великої війни з НАТО.

"Водночас потрібно враховувати, що в Придністров'ї давно стоять російські війська — вони і так де-факто є частиною Росії. Складно зрозуміти, чому Захід все ще дає можливість існувати цьому утворенню. Через свою слабкість тепер буде ще більша проблема", — пише Максим Жорін.

Окремо він додав, що Кишинів міг би офіційно попросити в Києва допомоги.

Водночас речник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов у коментарі виданню "Українська правда" не підтвердив можливих планів про приєднання Придністров'я до Російської Федерації. Він каже, що на найближчому засіданні явно не збираються це обговорювати.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я нібито попросить РФ, щоб та приєднала їх до свого складу, наразі не підтверджується", — заявив Андрій Юсов.

Інше анонімне джерело журналістів зазначило, що поширювана мережею інформація є лише частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Також це може бути певним тиском з метою захисту економічних інтересів.

До слова, що стосується загрози для України, але військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляв, що якщо звідти буде наступ на Одещину, то Придністров'ю прийде кінець.

Він вважає, що у російського анклаву в Тирасполі немає ресурсів на те, щоб створити загрозу для України. У результаті у виграші опиниться як Київ, так і Кишинів, до якого повернеться регіон, що відколовся.

Офіційні особи Росії ніяк не коментували на момент публікації матеріалу можливе бажання Придністров'я стати частиною країни.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що РФ може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї. За словами аналітиків, у Тирасполі повідомили, що Молдова нібито готує бойові групи для руйнування критично важливих об'єктів і диверсій.

Уже 22 січня аналітики з ISW писали, що Молдова звинуватила російські війська в Придністров'ї, а Росія намагається знайти нові виправдання для ескалації. За словами експертів, РФ може проводити інформаційну кампанію, щоб дестабілізувати становище в Молдові, яка межує з Румунією, що входить до НАТО.