Наступление на Одессу и война с НАТО: что известно о "присоединении" Приднестровья к РФ

По словам приднестровского оппозиционера Геннадия Чорбы, Кремль специально устраивал различные провокации в регионе, чтобы дестабилизировать ситуацию, а потом "принять" Приднестровье в свой состав. При этом в украинской разведке не подтверждают таких планов.

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В ближайшие несколько дней ситуация в непризнанной республике Приднестровье может обостриться. Местные депутаты хотят обратиться к России "за помощью". Фокус собрал все, что об этом известно.

Приднестровье собирается в Россию: что известно

19 февраля на сайте президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского вышло заявление, в котором утверждалось, что он собирается инициировать созыв "Съезда депутатов всех уровней ПМР". Связано это решение, по его словам, с обеспокоенностью из-за якобы давления со стороны Молдовы, которое нарушает права. Также продолжает ухудшаться социально-экономическое положение местных жителей, что послужило еще одной причиной для поведения первого за длительное время заседания на подобном уровне.

"В случае поддержки президентской инициативы, депутатскому корпусу также предстоит определить дату и место проведения Съезда, повестку и норму представительства для местных Советов", — говорилось в сообщении.

22 февраля приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба на своей странице в социальной сети Facebook написал, что пройти "съезд депутатов всех уровней" может уже 28 февраля. На заседании может прозвучать просьба якобы от лица жителей региона о том, что они хотят войти в состав Российской Федерации.

Всего за историю ПМР было несколько таких заседаний, пишет Геннадий Чорба, и на каждом из них принимались ключевые решения. На одном из них, которое было много лет назад, и вовсе была принята "независимость" региона.

"Вероятнее всего, исходя из анализа ситуации, из Москвы прошла команда провести этот съезд, на котором должна быть озвучена просьба, от имени граждан, проживающих на Левом берегу к России, принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное Собрание, в ускоренном порядке, примет решение удовлетворить поступившую просьбу. При этом, организаторы будут ссылаться на референдум 2006 года", — продолжает Геннадий Чорба.

Отдельно оппозиционер добавил, что на территории непризнанной республики Россия регулярно устраивала различные провокации и митинги. Все для того, чтобы попытаться отстраниться от Кишинева. Местному населению раздавались документы, а потом российские власти говорят о защите "своих".

Геннадий Чорба уверен, что если действительно регион попросится в состав России, то последствия будут катастрофическими, а у Кремля развяжутся руки на более крупные провокации.

Провокации РФ в Приднестровье продолжатся

Возможный съезд депутатов президент Молдовы Майя Санду еще никак не комментировала, однако еще 15 января она утверждала, что Россия попробует дестабилизировать ситуацию в Молдове весной. Кишинев постоянно ведет работу над тем, чтобы влияние Кремля по всей стране было минимальным, однако провокации продолжают существовать.

"Мы осознаем эти риски и предпринимаем все действия для предотвращения этих дестабилизаций. Мы говорим с ними и сообщаем гражданам об этих рисках, как мы делали это в прошлом году, когда намерением России было свержение правительства. Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои действия, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию", — заявляла Майя Санду.

Управление по реинтеграции правительства Молдовы на своей странице в социальной сети Facebook оставило реакцию на возможные будущие события в непризнанном регионе. Офис политики реинтеграции следит за ситуацией, а также находится в постоянном контакте миссией ОБСЕ и другими международными партнерами.

"Из имеющейся у нас информации нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он несет в себе в случае немыслимых шагов", — говорится в сообщении.

Приднестровье угрожает и Молдове, и Украине

19 февраля посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.

Дипломат заявил, что украинская сторона является посредником в процессе урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем, поэтому сейчас продолжается поиск взаимопонимания, который мог бы привести к переговорному процессу.

"Украина выступает исключительно за мирное урегулирование приднестровского вопроса с сохранением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ. В то же время Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание Приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом", – говорилось в сообщении МИД.

Украина также настаивает на том, чтобы войска ВС РФ были выведены из территории Приднестровья, а боеприпасы в селе Колбасная были утилизированы, ведь угрожают безопасности.

Майор ВСУ и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале также написал, что РФ может присоединить к себе регион Приднестровья, ведь там уже давно стоят российские войска. Противнику выгодна постоянная эскалация, ведь по мнению Кремля это лучший метод держать население "в тонусе". Также это помогает в подготовке к большой войне с НАТО.

"Вместе с тем нужно учитывать, что в Приднестровье давно стоят российские войска — они и так де-факто являются частью России. Сложно понять, почему Запад все еще дает возможность существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будет еще большая проблема", — пишет Максим Жорин.

Отдельно он добавил, что Кишинев мог бы официально попросить у Киева помощи.

В то же время, спикер Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в комментарии изданию "Украинская правда" не подтвердил возможные планы о присоединении Приднестровья к Российской Федерации. Он говорит, что на ближайшем заседании явно не собираются это обсуждать.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, на данный момент не подтверждается", — заявил Андрей Юсов.

Другой анонимный источник журналистов отметил, что распространяемая по сети информация является лишь частью внутреннего политического молдавского процесса. Также это может быть определенным давлением с целью защиты экономических интересов.

К слову, что касается угрозы для Украины, но военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что если оттуда будет наступление на Одесскую область, то Приднестровью придет конец.

Он считает, что у российского анклава в Тирасполе нет ресурсов на то, чтобы создать угрозу для Украины. В результате в выигрыше окажется как Киев, так и Кишинев, к которому вернется отколовшийся регион.

Официальные лица России никак не комментировали на момент публикации материала возможное желание Приднестровья стать частью страны.

Напомним, 13 января сообщалось, что РФ может готовить "операцию под ложным флагом" в Приднестровье. По словам аналитиков, в Тирасполе сообщили, что Молдова якобы готовит боевые группы для разрушения критически важных объектов и диверсий.

Уже 22 января аналитики из ISW писали, что Молдова обвинила российские войска в Приднестровье, а Россия пытается найти новые оправдания для эскалации. По словам экспертов, РФ может проводить информационную кампанию, чтобы дестабилизировать положение в Молдове, которая граничит с входящей в НАТО Румынией.