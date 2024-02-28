"Отдайте авто и запчасти": в Минобороны Молдовы могут готовиться к мобилизации (фото)

Документы о мобилизации в Молдове опубликованы пророссийскими медиа. Власти Республики Молдова не отреагировали на информацию о возможной мобилизации.

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В Министерстве обороны Молдовы якобы издали приказ, в котором говорится о подготовке к возможному объявлению мобилизации. В тексте обращаются к предпринимателям, которые должны предоставить транспорт военным, если возникнет необходимость. Фотографии документов опубликовали на портале Enewsmd.

На портале разместили фотографии документа на двух листах, на первом из которых — "шапка" Минобороны Молдавской Республики, также есть официальная печать, подписи, но нет реквизитов — даты и номера.

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Указывается, что предприниматели должны отреагировать в течение двух часов после объявления мобилизации. В частности, должны безотлагательно передать военным автомобили и запчасти.

Документ Минобороны Молдовы — бланк с текстом Фото: Скриншот Документ Минобороны Молдовы — текст Фото: Скриншот

Кроме того, уже сейчас нужно составить список авто, которые могут понадобиться Вооруженным силам — об этом говорится в тексте на третьем фото.

Документ Минобороны Молдовы — о списках авто Фото: Скриншот

Отметим, в качестве источника фотографий указывается Telegram-канал "INDEX — Află Primul!", в описании которого цитируется молдавский политик Лилиан Карп. В канале не отыскались указанные фото. Зато их можно найти на ряде пророссийских порталов, например, на сайте "Царьград" или "Комсомольская правда в Молдове". На молдавских порталах Newsmaker или TV8.md не упоминаются указанные документы.

Документ Минобороны Молдовы — информация "КП в Молдове" Фото: Скриншот Документ Минобороны Молдовы — информация "Царьград" Фото: Скриншот

На портале Минобороны Молдовы нет информации о какой-то подготовке к мобилизации или о возможной угрозе для Молдавской Республики. Также нет соответствующих заявлений президента Майи Санду, которая находится в Албании на саммите Южноевропейских стран с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Молдова и "ПМР" — детали

Отметим, 22 февраля в сети опубликовали заявление оппозиционного политика из непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР"). Политик утверждал, что возможно обращение деятелей непризнанной территории к России, которая должна оказать помощь в противостоянии законной власти Молдовы. В ГУР Минобороны Украины, когда узнали о съезде в "ПМР", сообщили, что не ожидают присоединения непризнанного Приднестровья к РФ.

28 февраля состоялся "Съезд депутатов ПМР", на котором поддержали резолюцию об обращении к Кремлю. В тексте указывается, что Россия должна стать "гарантом стабильности", поскольку имеет длительный опыт "миротворчества". После этого в МИД РФ ответили, что всегда готовы поддержать "соотечественников" и передают запрос в другие соответствующие службы.

Напоминаем, 29 февраля президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к российскому народу. Ожидается, что его выступление будут транслировать даже в кинотеатрах. Между тем российское телевидение рассказало о событиях в Молдове, предоставив слово местному политику, который жаловался на Кишинев.