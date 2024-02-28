События в Приднестровье: призыв к России и жалобы на Молдову, что известно (видео)

РФ ответила "депутатам" Приднестровья, что всегда поддерживает "соотечественников". Между тем чиновники непризнанной республики жаловались на якобы "геноцид" со стороны законной власти Молдовы.

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28 февраля в так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" ("ПМР") начался "Съезд депутатов", на котором собрались активисты непризнанной территории. Возможной резолюцией съезда может стать обращение к РФ каким-то образом "помочь "ПМР", на которую якобы давит законное правительство Молдовы. О событиях в непризнанном Приднестровье рассказывают в местном информационном Telegram-канале "ТСВ Приднестровье".

Молдова и ПМР — детали съезда

Собрание политиков непризнанной "республики" началось 28 февраля в 11 ч. в городе Тирасполь, столице "ПМР". В зале "Дворца республики" собралось 600 человек: наиболее активные выступают с трибуны и объясняют свою позицию. Спикеры жалуются на действия правительства Молдовы, которое объявило о намерении получать налоги с ранее неподконтрольной территории. Были выступления на украинском языке: "депутат" тревожился из-за отмены "льготного режима для наших предприятий". Кроме того, так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдову в "геноциде".

Деятелей "ПМР" беспокоят новации Кишинева, поэтому они планируют ряд обращений. Среди адресатов — ООН, Европейский Союз, СНГ, другие организации, а также РФ и ее президент Владимир Путин, — свидетельствует проект резолюции, который раздали участникам мероприятия.

Согласно предварительной информации, в резолюции попросят Москву о помощи, ссылаясь на якобы "положительный" опыт России в урегулировании "конфликта" на Днестре. Среди прочего, россиянам предлагают стать "гарантами и посредниками" в контактах с законными властями Молдовы.

В 14:28 появилось сообщение о результатах голосования. На "Съезде депутатов" непризнанной республики поддержали проект резолюции.

Отметим, президент Молдовы Майя Санду пока не отреагировала на события в непризнанном Приднестровье. Последнее сообщение политика в соцсети X касается встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Тиране (Албания). Между тем в МИД России ответили на обращение "ПМР": отметили, что всегда с вниманием относятся к просьбам "соотечественников" и эти просьбы будут рассмотрены "профильными ведомствами".

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"Съезд депутатов" в ПМР и ГУР

Первые сообщения о возможности обращения "ПМР" к РФ появились 22 февраля. Представитель оппозиционных сил на непризнанной территории Геннадий Чорба сообщил о собрании местных политиков 28 февраля, на котором могут принять соответствующее решение. Между тем устроят ряд провокаций и беспорядков, которые должны расшатать ситуацию в непризнанном Приднестровье. Представители ГУР Минобороны заверили, что не ожидают обращения относительно присоединения к РФ.

История "ПМР" — 1991-2024 гг.

Так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" появилась в августе 1991 года. Местные прокремлевские политики заявили, что не желают жить в составе независимой Молдавской Республики. Чтобы поддержать пророссийские силы, РФ разместила в регионе подразделения 14 армии, которые должны были гарантировать, что никакие внешние силы не уничтожат новое образование.

Состав населения и расположение "ПМР" Фото: Из открытых источников

В 2006 году на территории "ПМР" провели "референдум", на котором спрашивали население, желает ли оно присоединиться к РФ. Согласно обнародованным результатам, большинство поддержало предложение. На этом основании тогдашний глава "республики" обратился в Государственную Думу РФ о присоединении, но на тот момент просьбу отклонили.

Во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году была угроза возможной атаки Украины с территории "ПМР", ранее писал Фокус. Представители российских властей при этом открыто заявляли, что планируют высадить десант в Одессе, чтобы "пробить коридор" к непризнанному Приднестровью.

В регионе до сих пор хранятся остатки арсенала российского контингента, которые находятся на складах возле городка Колбасная. По предварительным оценкам, на складах можно отыскать сотни тысяч снарядов советских калибров. При этом общее количество войск на территории "ПМР" — около 3 тыс. человек.

"ПМР" — чем похожа на "ДНР" и "ЛНР"

Отметим, после 2006 года Россия несколько раз проводила на территории бывшего СССР действия, после которых образовывались непризнанные территории. В частности, благодаря подобному решению образовались непризнанные республики на севере Грузии — Абхазия и "Южная Осетия" (2008-2009 гг.). Кроме того, в 2014 году, когда началась гибридная война на Донбассе, образованные там "республики" — "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" — также провели фейковые "референдумы". На этих "референдумах" украинцы якобы поддержали предложение о "независимости от Украины" и присоединении к РФ. Аналогичный "референдум" провели в оккупированном Крыму. В итоге Кремль принял решение аннексировать Крым, а "ДНР" и "ЛНР" аннексировали позже — соответствующее решение обнародовали накануне вторжения 24 февраля 2022 года.

Еще один призыв о присоединении прозвучал из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Харьковской областей: осенью 2022 года там также попытались провести "референдум". По итогам прокремлевских мероприятий Россия объявила об аннексии новых областей Украины. При этом аннексированные области, а также Крым, указаны в Конституции РФ как ее неотъемлемая территория.