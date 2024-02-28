Аннексия отменяется? Почему "ПМР" обвинила Молдову в "экономической блокаде", но не попросилась в Россию

Седьмой съезд приднестровских "депутатов" прошел без военной риторики. Понимая опасность открытия второго фронта с Украиной, сепаратисты не рискнули заявить о принятии в состав России. Фокус разбирался, что ждать от непризнанной республики и возможна ли эскалация конфликта.

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Самопровозглашенное Приднестровье обратилось за помощью к России из-за "экономической блокады" Молдовы. Депутаты пророссийского анклава отразили все жалобы в декларации, принятой 28 февраля во время седьмого съезда.

"Молдова фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета", — говорится в документе.

Сепаратисты обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, Красный Крест и даже к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы и остановить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

Депутаты подчеркивают, что в "Приднестровской Молдавской Республике" ("ПМР") постоянно проживают более 220 тысяч граждан России. Cъезд просит ООН, СНГ и другие международные организации не допускать эскалации в отношениях Кишинева и Тирасполя.

В политической жизни Приднестровья съезд депутатов всех уровней считается важным событием. Последний раз это было в 2006 году, а далее прошел референдум, на котором 97,1% жителей высказались за независимость с последующим присоединением к России.

Перед проведением съезда приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что местные депутаты могут попросить президента России Владимира Путина принять непризнанную "ПМР" в состав России.

Не понравился таможенный кодекс. Что Приднестровье хочет от Молдовы

Российские СМИ со ссылкой на приднестровских парламентариев пишут, что говорить о включении Приднестровья в состав России никто не будет. Давлением в Тирасполе считают принятие Кишинева нового таможенного кодекса, он действует с января 2024 года и якобы обложил приднестровские компании пошлинами.

Уголовный кодекс также пополнился статьей о сепаратизме, угрожающей многим приднестровским политикам. Молдавская сторона публично говорит об отсутствии планов военного захвата или принудительного присоединения региона.

"Единственным решением является полная реинтеграция региона. Все, чего мы хотим, это постепенное возвращение Тирасполя в правовое поле. Никакие другие сценарии не рассматриваются", — заявил в конце января вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

Надежды на Украину, Молдову и Румынию

Обращение к России для Приднестровья было бы опасным шагом, так как это мгновенно откроет второй фронт с Украиной. В Тирасполе это понимают и стремятся к сохранению мира, отметил собеседник газеты "Коммерсант".

"Из того, что можно предсказывать, будут обращения в адрес международного сообщества с объяснением ситуации вокруг республики. Будет такой звоночек, что ситуация может обостриться в любой момент и что Тирасполь не хочет обострения", — подчеркивает источник.

По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, сепаратисты подготовили картину под финальную стадию предвыборной кампании Владимира Путина. Однако желание контролировать серую зону стало сильнее, чем делиться властью с Россией.

"Коррупция победила русский мир. Сегодня депутаты съезда проголосовали аккуратно, вспомнив старые конфликты с Кишиневом. Обращение о присоединении к РФ не состоялось. Мы помним аналогичную попытку 17 лет назад: тогда провели референдум, который ничем не закончился", — рассказывает эксперт Фокусу.

Анклав не хочет воевать и превращать территорию в "Л/ДНР". Кузан убежден, что чем быстрее Украина, Молдова и Румыния решат вопрос Приднестровья, тем лучше будет для всех.

"Как ни странно, Силы обороны Украины сыграли основную роль для недопущения эскалации в регионе. Поэтому Приднестровье боится радикальных шагов дружбы с Москвой", — замечает эксперт.

В попытке раскачать ситуацию в "ПМР" российские власти преследовали цель показать возможности по захвату Одессы и нападению на Румынию, прокомментировал Фокусу эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Небольшие подразделения российских миротворцев, по мнению аналитика, не смогут поддержать инициативы "властей" региона. Кроме этого, Путина лишили возможности сказать на Федеральном собрании о "наступлении России по всем фронтам" в Украине, в том числе на Одесскую область.

"Силы обороны Украины довольно быстро решат задачи по устранению группировки и арсеналам с боеприпасами. Остается вопрос — попросит ли Молдова или Румыния. Если эти две страны не вмешиваются и молчат, нам нет смысла брать ответственность за эту территорию", — считает эксперт.

У Москвы также нет возможностей поставлять военные грузы и личный состав в Приднестровье, чтобы поддержать свой военный контингент. Переброска сил по воздуху, земле и морю обречена на провал из-за постоянного мониторинга ситуации разведкой ВСУ.

Остается лишь вариант нанесения ударов ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами Shahed по Молдове, предупреждают украинские военные эксперты.

Фокус ранее подробно разбирал возможные риски вооруженного конфликта в Приднестровье из-за желания местных сепаратистов присоединиться к РФ. Переброска российских сил по воздуху, земле и морю заблокирована.

Напомним, украинские военные допускали вариант присоединения Приднестровья к России. Командир 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что там давно стоят российские войска и регион де-факто является частью РФ.