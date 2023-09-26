Мобилизация в Украине: в ГПСУ ответили, что будет с незаконно выехавшими мужчинами

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, украинцы призывного возраста по-прежнему пытаются выехать из страны различными способами. Некоторых ловят, но части граждан все же удается осуществить незаконный план.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны без разрешения. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что будет ждать нарушителей.

По его словам, граждане, которые смогли каким-то образом незаконно пересечь границу за последние полтора года, будут отвечать в будущем перед законом. В частности, это будет касаться тех, кто решил вернуться.

В ГПСУ отметили, что сейчас регулярно фиксируются попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. Это происходит вне пределов пунктов пропуска.

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"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно в ГПСУ заявили, что не стоит думать, что все забудется и наказания за нарушение удастся избежать. Людей будут привлекать к ответственности после возвращения из других стран.

При этом, в сентябре поток людей, которые пересекали границу, немного уменьшился по сравнению с августом, однако он по-прежнему остается на высоком уровне.

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Ранее Фокус сообщал, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Для этого необходимо пройти медкомиссию и получить справку от ВВК по письменному обращению в ТЦК и СП.