Некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны: что известно

Справку ВВК можно получить по письменному обращению в ТЦК и СП. Она может понадобиться при пересечении границы при определении временной непригодности военнообязанного мужчины к службе, рассказала юрист.

Related video

Украинские мужчины, которые исключены из воинского учета, могут выезжать за границу. Для этого им нужно иметь отметку в военно-учетном документе. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало.

Она отметила, что для выезда за границу в военном билете или временном удостоверении должна быть отметка об исключении с воинского учета по состоянию здоровья. Кроме этого, такие граждане не подлежат призыву в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и имеют право на выезд из Украины согласно постановлению Кабмина "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины"

По словам Бекало, при пересечении границы может понадобиться справка ВВК в случае определения временной непригодности, по которой предоставляется отсрочка от призыва. Справка ВВК будет служить основанием для выезда из Украины.

Важно

Мобилизация в Украине: кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд

Она отметила, что в Госпогранслужбе подтвердили, что для пересечения границы мужчиной, которого исключили с воинского учета, достаточно показать пограничникам военно-учетный документ с соответствующей отметкой. Также юрист советует направить запрос в ГПСУ, чтобы пограничники подтвердили ваше право на пересечение границы без справки ВВК.

Марина Бекало добавила, что справку ВВК можно получить, независимо от того, будете ли вы пересекать границу или нет. Для этого нужно обратиться в письменном виде в ТЦК и СП с требованием выдачи такой справки.

Напомним, адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун отметила, что военнообязанные мужчины, которым нужно явиться в ТЦК и СП, должны иметь собственный пакет медицинских документов. Кроме этого, юрист советует заранее их направить в адрес своего ТЦК.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич заявил, что сотрудники ТЦК немогут передавать повестки о призыве через родственников, это можно делать исключительно лично. В частности, повестка, переданная через родственников или знакомых, не обязывает явиться в ТЦК, поэтому ее можно игнорировать, что не будет считаться нарушением.