Мобилизация в Украине: могут ли сотрудники ТЦК выдать повестку через родственников

По словам юриста Антона Маринича, повестка, которую не вручали лично военнообязанному, не обязывает его посещать военкомат.

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В период мобилизации в Украине повестки о призыве для военнообязанных мужчин требуется передавать исключительно лично. При этом каждому лицу необходимо подтвердить прием документа своей подписью. Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии изданию "РБК-Украина".

Бывают случаи, когда представители ТЦК и СП пытаются передать уведомления о призыве мужчинам не напрямую, а через их родственников. В таких случаях мужчина может не принимать повестку и это не будет считаться нарушением.

"Такая повестка не обязывает к явке в ТЦК. Потому что у повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, которое его получило. Корешок отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно это лицо надлежащим образом уведомлено. Если подтверждения уведомления нет, то в таком случае нет оснований применять ответственность за неявку", – говорит Антон Маринич.

Согласно высказыванию специалиста, повестку следует вручать именно тому лицу, чья фамилия указана в документе, и не обязательно передавать их через родственников.

"Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или, тем более, получали повестки вместо военнообязанного. Но такие случаи в моей практике были. Даже дворники пытались вручать повестки, передавали родственникам", – добавляет собеседник.

Важно отметить, что звонки с военкоматов на личные телефоны военнообязанных не всегда считаются надлежащим способом оповещения и часто остаются рекомендательными. Исключения могут существовать в случае резервистов, когда им требуется оперативно явиться в военкомат после получения звонка.

Ранее Фокус писал, что во время действия военного положения в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ряды ВСУ не могут призвать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам. Тогда как студентам заочной формы могут вручить повестки.