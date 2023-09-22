Мобілізація в Україні: чи можуть співробітники ТЦК видати повістку через родичів

За словами юриста Антона Маринича, повістка, яку не вручали особисто військовозобов'язаному, не зобов'язує його відвідувати військкомат.

Related video

У період мобілізації в Україні повістки про призов для військовозобов'язаних чоловіків потрібно передавати виключно особисто. При цьому кожній особі необхідно підтвердити прийом документа своїм підписом. Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі виданню "РБК-Україна".

Трапляються випадки, коли представники ТЦК і СП намагаються передати повідомлення про призов чоловікам не напряму, а через їхніх родичів. У таких випадках чоловік може не приймати повістку і це не вважатиметься порушенням.

"Така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК. Тому що у повістки є корінець, на якому має розписатися особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається в ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належним чином повідомлена. Якщо підтвердження повідомлення немає, то в такому разі немає підстав застосовувати відповідальність за неявку", — каже Антон Маринич.

Згідно з висловлюванням фахівця, повістку слід вручати саме тій особі, чиє прізвище вказано в документі, і не обов'язково передавати їх через родичів.

"Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або, тим більше, отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам", — додає співрозмовник.

Важливо зазначити, що дзвінки з військкоматів на особисті телефони військовозобов'язаних не завжди вважаються належним способом оповіщення і часто залишаються рекомендаційними. Винятки можуть існувати у випадку резервістів, коли їм потрібно оперативно з'явитися до військкомату після отримання дзвінка.

Раніше Фокус писав, що під час дії воєнного стану відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" до лав ЗСУ не можуть призвати здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами. Тоді як студентам заочної форми можуть вручити повістки.