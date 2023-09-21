Мобілізація в Україні: яким категоріям українців дозволено служити за місцем проживання

У Законі "Про мобілізацію" перелічено десять категорій громадян, які можуть служити неподалік від дому. Хто не потрапив в ці категорії, може спробувати оформити відношення, щоб опинитись у потрібному підрозділі ЗСУ.

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В Україні тривають мобілізаційні заходи, які стосуються військовозобов'язаних чоловіків у зв'язку з рішенням президента України Володимира Зеленського продовжити воєнний стан до 15 листопада 2023 року. Працівники ТЦК разом з поліцейськими патрулюють вулиці та вручають повістки, які запрошують громадян пройти ВЛК та оновити дані у військкоматі. Які права мають особи, мобілізовані до лав ЗСУ, чи можна залишитись неподалік від дому, — про це розповіла адвокатка на порталі ТСН.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що деякі категорії мобілізованих громадян мають право служити за місцем реєстрації. Ті ж, хто такого права не мають, можуть скористатись спеціальною процедурою, щоб опинитись у певному підрозділі.

Мобілізація в Україні: деталі

У ч. 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" перелічено категорії громадян, які мають право служити за місцем проживання:

з інвалідністю; тимчасово непридатні до військової служби (повинні пройти повторну ВЛК через 6 місяців); якщо утримують трьох і більше дітей віком до 18 років; якщо самостійно виховують неповнолітню дитину; громадяни (батьки, матері, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, вихователі), які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років; якщо утримують повнолітню людину з І або ІІ групою інвалідності; якщо утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; якщо доглядають за членом сім'ї (чоловіком/дружиною, батьками чоловіка/дружини), які потребують постійного догляду; якщо мають членів сім'ї (чоловіка/дружину, батьків чоловіка/дружини) з інвалідністю І або ІІ групи, якщо немає інших членів родини, які б за ними доглядали; якщо мають дитину, яка страждає на певні захворювання, при цьому перелічуються наступні випадки — "тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня", дитина з тяжкою травмою, дитина, яка потребує трансплантації органа, дитина, яка потребує паліативної допомоги.

Права мобілізованих: чи можна змінити місце служби

Зі слів адвокатки, громадяни під час мобілізації не мають права самостійно обрати частину, де вони служитимуть. Це пов'язано з тим, що відбувається доукомплектування військових частин і до них відправляють людей відповідно до потреб підрозділу.

Однак є потенційна можливість опинитись у конкретному підрозділ за бажанням мобілізованого, пояснила Бекало. Зокрема, командир цього підрозділу може оформити спеціальний документ, який називається "відношення". У відношенні вказано, що у певному підрозділі є вакансія для певної військової спеціальності.

ТЦК, бачачи документ з проханням командира, не зобов'язана реагувати і відправляти громадянина у цей підрозділ. Але шанс є, уточнила юристка: "Це виключно питання комунікації між ТЦК СП та військовою частиною, яка зацікавлена в певній кандидатурі".

Втім у Положенні про мобілізацію не передбачено процедури, за якою громадянин може обирати місце служби. Зокрема, це пов'язано зі складною процедурою, яка відбувається під час призову: облік у ТЦК, проходження ВЛК, встановлення військово-облікової спеціальності тощо.

Нагадуємо, військкоми уточнили, чи дозволено працівникам військкоматів вручати повістки у транспорті. Представник Запорізького ТЦК пояснив окремий випадок такої ситуації: запевнив, що зупиняти транспорт заборонено — право на це має лише Нацполіція. Також у мережі пояснили, чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ людей з інвалідністю. З'ясувалось, що це можливо: громадянин виконуватиме обов'язки відповідно до стану здоров'я.