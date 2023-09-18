Мобілізація в Україні: пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати повістки

За словами адвоката Артема Заїки, осіб з інвалідністю також можуть призвати на військову службу, але для них добиратимуть посади та військові спеціальності, які відповідають їхньому стану здоров'я.

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В Україні триває дія воєнного стану та запроваджено загальну мобілізацію. Стає дедалі поширенішим явище, коли ТЦК починають надсилати повістки не лише молодим громадянам, а й особам, які перебувають на пенсії. Про це розповів адвокат Артем Заїка.

Згідно з його твердженнями, бувають ситуації, коли співробітники ТЦК видають повістки чоловікам, незважаючи на наявність у них статусу інваліда, що підтверджено пенсійним посвідченням.

Адвокат додав, що навіть таким громадянам необхідно зареєструватися у військкоматі та пройти ВЛК, яка має підтвердити непридатність чоловіка до військової служби через його стан здоров'я.

Якщо ВЛК визнає громадянина обмежено придатним за станом здоров'я, то під час воєнного стану може нести військову службу, але не на передовій, а, наприклад, у тилу. Отже, особи з інвалідністю також можуть бути військовозобов'язаними, їм підбиратимуть посаду за військовими спеціальностями, які підходять до їхнього стану здоров'я.

Адвокат зазначив, що особи з інвалідністю зобов'язані взяти повістку і з'явитися в ТЦК, також вони не вправі відмовитися від проходження ЛКК.

Нагадаємо, 9 вересня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні можуть прибрати категорію обмежено придатних до військової служби, адже було видано багато довідок про непридатність тим, у кого немає проблем зі здоров'ям.

7 вересня адвокат АО Constructive lawyers Олександр Босенко розповів, що для військових, яких визнано обмежено придатними до військової служби, важливо, до якого роду військ їх направлять, адже саме від цього залежить, чи потрапить людина, яка має ті чи інші хвороби, на передову.