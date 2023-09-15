Мобілізація в Україні: чи будуть обмежено придатних чоловіків відправляти на "нуль"

Військовослужбовці, які вважаються обмежено придатними до військової служби, можуть проходити службу в підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, уточнив юрист Дмитро Дончак.

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Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" обмежено придатним до військової служби протипоказані деякі види служби. Про це повідомив юрист Дмитро Дончак.

"Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, — непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах", — сказав юрист.

Дончак зазначив, що обмежено придатні до військової служби військові вважаються придатними до служби в підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Крім цього, таких військовослужбовців можуть відправити до тієї частини, яка виконує поставлені задачі на "нулі" або біля нього. З його слів, це можливо через те, що українське законодавство не має чіткого визначення "бойова частина".

У випадку, коли особу, яка є обмежено придатною до військової служби, направляють до частини, яка дислокується на нулі, то існують певні умови, а саме:

такого військового не можуть направити на службу в морську піхоту та в десантно-штурмові війська;

у постанові ВЛК повинно бути зазначено види служби та посади, які протипоказані військовому через його стан здоров'я;

посада та вид служби повинні бути пов'язаними з діяльністю забезпечення військової частини (не можуть відправити на виконання робіт, пов'язаних з фізичною працею);

Дмитро Дончак заявив, у випадки, коли хоча б одну з вищезгаданих умов не виконана, потрібно подати письмовий рапорт на ім'я командира частини та просити про переведення на посаду, яка відповідає стану здоров'я.

Нагадаємо, 9 вересня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні можуть прибрати категорію обмежено придатних до військової служби, адже було видано багато довідок про непридатність тим, у кого немає проблем зі здоров'ям.

7 вересня адвокат АО Constructive lawyers Олександр Босенко розповів, що для військових, які визнані обмежено придатними до військової служби, важливо, в який рід військ їх направлять, адже саме від цього залежить, чи потрапить людина, яка має ті чи інші хвороби, на передову.