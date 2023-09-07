На службу з фобіями та ВІЛ: юрист відповів, як призиватимуть колишніх обмежено придатних

В Україні триває загальна мобілізація, і нещодавно Міноборони дозволило призов людей з певними хворобами. Експерт Олександр Босенко пояснив, хто надаватиме українцям статус придатності, кого стосуються зміни та де такі люди можуть опинитись.

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Міністерство оборони України затвердило новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби. Кого саме можуть мобілізувати та чи відправлятимуть їх "на нуль", у коментарі "Факти ICTV" пояснив адвокат АО Constructive lawyers Олександр Босенко.

З якими хворобами тепер мобілізують?

Згідно зі змінами закону, на військову службу можуть призвати українців, які мають:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій (всі форми);

безсимптомний ВІЛ;

повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (зокрема, анемію, порушення згортання крові, пурпуру, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки);

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій (хвороби щитоподібної залози крім новоутворень, цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз);

легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки (деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку);

невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах (нав’язливі стани, неврастенію, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезію);

повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатію);

епізодичні та пароксизмальні розлади, окрім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Хто визначатиме таких громадян придатними?

Придатність українців з наведеними у списку хворобами визначатиме військово-лікарська комісія (ВЛК).

"Візьмемо категорію хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функції або ж легкими короткочасними проявами психічних розладів. Тут виключно лікарі ВЛК зараховують таких осіб до обмежено придатних. Але важливо й те, до яких роду військ їх скерують. В цьому й полягає головне питання — можуть чи не можуть особи з такими категоріями хвороб перебувати безпосередньо в окопах", — зазначив Босенко.

Чи опиняться люди, раніше визнані обмежено придатними, "на нулі"?

Юрист переконаний, що важливо, щоб чоловіків з наведеними хворобами правильно розподіляли до роду військ та частин. У кожної людини хвороба може проходити по-різному, а в умовах служби на передовій її стан може загостритись.

"Наприклад, людину направлять у піхоту. Трапиться якийсь командир, який не читає особові справи, а під час війни це може бути. Роту солдатів направляють безпосередньо в окопи, а в цій роті є особа, яка обмежено придатна. Візьмемо для прикладу хворобу ендокринної системи. Одна людина, умовно, може бігати кілометр, інша людина з такою самою хворобою не може пройти й 500 метрів", — пояснив Босенко.

Правозахисник підкреслив, що рід військ — це "ключове". Адже від того, куди направлять військовозобов’язаною з тією чи іншою хворобою, залежить, чи потрапить він на передову.

Нагадаємо, 18 серпня наказом Міноборони були внесені зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Міністерство оновило список хвороб для оцінки придатності громадян і уточнило порядок служби для обмежено придатних осіб.

Нардепка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету ВР з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла у коментарі Фокусу пояснила, що правильно було б узагалі прибрати категорію обмежено придатних. Таких, за її словами, в Україні десятки тисяч.