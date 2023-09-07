На службу с фобиями и ВИЧ: юрист ответил, как будут призывать бывших ограниченно годных

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и недавно Минобороны разрешило призыв людей с определенными болезнями. Эксперт Александр Босенко объяснил, кто будет предоставлять украинцам статус годности, кого касаются изменения и где такие люди могут оказаться.

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Министерство обороны Украины утвердило новый перечень болезней, с которыми граждан признают годными к военной службе. Кого именно могут мобилизовать и будут ли отправлять их "на ноль", в комментарии "Факты ICTV" объяснил адвокат АО Constructive lawyers Александр Босенко.

С какими болезнями теперь мобилизуют?

Согласно изменениям закона, на военную службу могут призвать украинцев, которые имеют:

клинически вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций (все формы);

бессимптомный ВИЧ;

медленно прогрессирующие и непрогрессивные с незначительными нарушениями функций болезни крови (в частности, анемию, нарушение свертываемости крови, пурпуру, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки);

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций (болезни щитовидной железы кроме новообразований, сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз);

легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики (деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга);

невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастению, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезию);

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатию);

эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

Кто будет определять таких граждан пригодными?

Годность украинцев с приведенными в списке болезнями будет определять военно-врачебная комиссия (ВВК).

"Возьмем категорию болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функции или легкими кратковременными проявлениями психических расстройств. Здесь исключительно врачи ВВК причисляют таких лиц к ограниченно годным. Но важно и то, в какие рода войск их направят. В этом и заключается главный вопрос — могут или не могут лица с такими категориями болезней находиться непосредственно в окопах", — отметил Босенко.

Окажутся ли люди, ранее признанные ограниченно годными, "на нуле"?

Юрист убежден, что важно, чтобы мужчин с приведенными болезнями правильно распределяли к роду войск и частей. У каждого человека болезнь может проходить по-разному, а в условиях службы на передовой его состояние может обостриться.

"Например, человека направят в пехоту. Попадется какой-то командир, который не читает личные дела, а во время войны это может быть. Роту солдат направляют непосредственно в окопы, а в этой роте есть человек, который ограниченно пригоден. Возьмем для примера болезнь эндокринной системы. Один человек, условно, может бегать километр, другой человек с такой же болезнью не может пройти и 500 метров", — объяснил Босенко.

Правозащитник подчеркнул, что род войск — это "ключевое". Ведь от того, куда направят военнообязанного с той или иной болезнью, зависит, попадет ли он на передовую.

Напомним, 18 августа приказом Минобороны были внесены изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Министерство обновило список болезней для оценки пригодности граждан и уточнило порядок службы для ограниченно годных лиц.

Нардеп от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в комментарии Фокусу объяснила, что правильно было бы вообще убрать категорию ограниченно годных. Таких, по ее словам, в Украине десятки тысяч.