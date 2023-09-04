Призыв ограниченно годных в ВСУ. Как отразится мобилизация больных на эффективности боевых подразделений

Минобороны отменило девять "спорных" статей, которые освобождали от службы в армии. По разным оценкам, ограниченно годных мужчин в Украине десятки тысяч. В Раде думают над тем, чтобы полностью убрать эту категорию.

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В Украине решили призывать в армию ограниченно годных. Ряды ВСУ могут пополниться лицами с клинически излеченным туберкулезом, вирусными гепатитами и бессимптомной формой ВИЧ.

Минобороны дает пояснение: если военнослужащего признают негодным к службе по одной специальности, командир части может направить его на ВВК. А врачи уже определят его пригодность для нового рода деятельности.

Документ прописывает порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой страны.

Правильный подход, по словам нардепа от "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой заключается в том, чтобы вообще убрать категорию ограниченно годные.

Останется два критерия – годен или непригоден к военной службе, объяснила она Фокусу.

"Расширили 402-й приказ Минобороны от 2008 года. В нем были нереалистичные критерии для службы в ВСУ в мирное время. Критерии отбора нужно обновить из-за начала российской агрессии в 2014-м и полномасштабной войны в 2022 году. Дискутировать о списке болезней я не буду, тут вопрос непростой. Реализацию и изменения приказа будем обрабатывать в рабочей группе. Мы рассматриваем возможность исключения категории ограниченно годные в военное время", — заметила политик.

В приказе Минобороны речь идет о том, чтобы признать годными к службе всех, у кого имеются "спорные" статьи 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в и 22-в.

Вот их краткая расшифровка:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

12-в — анемия, нарушения свертывания крови;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Сначала нужно обновить критерии, по которым устанавливается непригодность. Поэтому активно идет работа над процессом цифровизации работы ВВК, добавила нардеп.

Ограниченно годных в Украине, по оценкам Безуглой, сейчас десятки тысяч.

"Сгорел на службе": что делать, если больным станет плохо на фронте?

Если состояние здоровья военного, призванного в армию, ухудшится во время несения службы, ответственность за это будет нести медицинская служба воинской части, уточнила Марьяна Безуглая.

Ограниченно годные подлежали мобилизации после начала полномасштабной войны с РФ. С критическим состоянием здоровья присваивается группа инвалидности, а люди с инвалидностью не подлежат призыву, говорит адвокат в сфере военного права, руководитель бюро "Панфилова и Партнеры" Дарья Панфилова.

Уставы внутренних служб ВСУ, по ее словам, предусматривают, что призывник должен сообщать о состоянии здоровья. При ухудшении самочувствия его направят на лечение.

"Если человек не оформил инвалидность, значит у него не критическое состояние здоровья. МСЭК [медико-социальная экспертиза] может признать человека инвалидом, а ВВК — ограниченно пригодным", — поясняет специалист.

Факт гибели ограниченно пригодного военного подлежит расследованию. ВВК должна установить причинно-следственную связь, ведь причиной смерти может оказаться минно-взрывные травмы, продолжила юрист.

Расширение медицинских критериев для призыва, может нести большую угрозу для боевых подразделений, говорит в комментарии Фокусу юрист компании Gracers Сергей Савинский. На передовой многие служат с ограниченной пригодностью.

"В случае постоянного пребывания военного на больничном в медчастях никому лучше не будет. Участятся нарушения права человека на получение медицинской помощи. Увеличение категорий пригодных к службе в ВСУ связано с потерями и ротацией военных. Нужно смотреть, насколько указ [Минобороны] соответствует Конституции и законам об охране здоровья", — добавил юрист.

Напомним, издание Rzeczpospolita написало материал о том, как польские пограничники выдворяют из страны мужчин, сбежавших из Украины после начала войны.

Фокус ранее писал, что с 1 октября этого года женщины, работающие в медицинской и фармацевтической сферах, должны будут регистрироваться в военкоматах. У военнообязанных женщин появятся те же обязанности, что и у мужчин.