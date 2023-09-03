С туберкулезом и ВИЧ: в Украине упростили призыв в ВСУ ограниченно пригодных мужчин

Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к военной службе. Теперь в армию открыты двери больным гепатитом, анемией, а также людям с умеренными расстройствами психики.

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В Украине утвердили новый список болезней, по которым будут определять пригодность. Прохождение военной службы для ограниченно годных также упорядочили, пишет Ukrainian Military Pages со ссылкой на измененный указ Министерства обороны Украины.

Изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Минобороны от 18 августа 2023 года № 490, они вступили в силу еще 25 августа. В этот же день начали действовать и другие изменения, упрощающие требований для службы в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте в особый период.

Министерство полностью обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих и детализировало порядок несения службы для ограниченно пригодных. Приказ уточняет порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой страны.

Главное из указа Минобороны:

по "спорным" статьям 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в годными для службы в ВСУ будут признавать всех;

ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности, ВЛК примет такое постановление;

упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

Вместе с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принять постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности. Если военнослужащего признают непригодным к службе по специальности, командир части может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Годными к службе считаются люди с такими болезнями:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

12-в — анемия, нарушения свертывания крови;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Напомним, что украинские власти считают целесообразной идею мобилизировать в ВСУ мужчин, получающих второе высшее образование. Пока мужчин от 25 лет, учащихся в ВУЗах на дневной и дуальной формах, не призывают в армию.

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