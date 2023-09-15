Мобилизация в Украине: будут ли ограниченно годных мужчин отправлять на "ноль"

Военнослужащие, которые считаются ограниченно годными к военной службе, могут проходить службу в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, уточнил юрист Дмитрий Дончак.

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Согласно "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" ограниченно годным к военной службе противопоказаны некоторые виды службы. Об этом сообщил юрист Дмитрий Дончак.

"Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, — непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях", — сказал юрист.

Дончак отметил, что ограниченно годные к военной службе военные считаются годными к службе в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Кроме этого, таких военнослужащих могут отправить в ту часть, которая выполняет поставленные задачи на "нуле" или возле него. По его словам, это возможно из-за того, что украинское законодательство не имеет четкого определения "боевая часть".

В случае, когда лицо, которое является ограниченно годным к военной службе, направляют в часть, которая дислоцируется на нуле, то существуют определенные условия, а именно:

такого военного не могут направить на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска;

в постановлении ВВК должно быть указано виды службы и должности, которые противопоказаны военному из-за его состояния здоровья;

должность и вид службы должны быть связанными с деятельностью обеспечения воинской части (не могут отправить на выполнение работ, связанных с физическим трудом);

Дмитрий Дончак заявил, в случаи, когда хотя бы одно из вышеупомянутых условий не выполнено, нужно подать письменный рапорт на имя командира части и просить о переводе на должность, которая соответствует состоянию здоровья.

Напомним, 9 сентября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине могут убрать категорию ограниченно годных к военной службе, ведь было выдано много справок о непригодности тем, у кого нет проблем со здоровьем.

7 сентября адвокат АО Constructive lawyers Александр Босенко рассказал, что для военных, которые признаны ограниченно годными к военной службе, важно, в какой род войск их направят, ведь именно от этого зависит, попадет ли человек, который имеет те или иные болезни, на передовую.