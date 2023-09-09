Ограниченно годных не будет: омбудсмен Украины предложил "реформировать" мобилизацию (видео)

Уполномоченный по правам человека считает, что военные задачи можно найти практически каждому. Если у человека больной позвоночник и он может бегать с автоматом в руках, его следует направить в штабы или ракетные войска.

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В Украине хотят убрать категорию ограниченно пригодных к военной службе из-за коррупционных рисков. Об этом сказал в эфире единого телемарафона Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки о непригодности тем, кто не имеет недостатков и проблем со здоровьем. А гражданам Украины с открытыми проблемами и многолетними диагнозами выдавали справки "ограниченно пригодные". Это требует урегулирования", — уточнил омбудсмен.

Вопрос отмены категории ограниченно пригодных отдельно рассматривали на заседании СНБО. По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть годным для выполнения военной службы или непригодным.

Если по состоянию здоровья человек не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках на передовой, у него проблемы с позвоночником, то его можно отправить на работу в штаб, ракетные войска или военные IT-подразделения, пояснил Лубинец.

"Я дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченно годных, непригодных или полностью пригодных был урегулирован через военные профессии. Надо четко показать гражданину Украины, если он пригоден, но у него проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в определенных войсках, не связанных вообще с передовой", – заявил он.

Уполномоченный подчеркнул, что процедура должна быть максимально прозрачной, понятной и цифровизированной. К электронным базам должны иметь доступ граждане, врачи и организации, осуществляющие парламентский контроль.

По мнению омбудсмена это сделает невозможным коррупцию и позволит действительно защищать права граждан. Лубинец сказал, что уже проверили 75% военно-врачебных комиссий, остальные планируют проверить до конца сентября.

Напомним, что НАПК подозревает бывших начальников Запорожского и Львовского ТЦК в коррупции. Сын одного из них, по данным следствия, получил в подарок дом площадью 638 кв.м.

Ранее СБУ разоблачила в Виннице более 10 работников медкомиссий, которые продавали военнообязанным поддельные документы.