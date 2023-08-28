В Виннице разоблачили более 10 членов ВВК, продававших справки уклонистам, - СБУ

Правоохранители установили более 200 эпизодов незаконной деятельности группы. Свои услуги они оценивали от 3 до 10 тыс. долларов в зависимости от диагноза и срочности.

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Служба безопасности Украины разоблачила в Виннице более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали военнообязанным, желающим выехать за границу, поддельные документы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что сумели задержать организатора схемы — чиновника местного лечебно-диагностического центра "на горячем" во время передачи ему денег. Он привлек к незаконной деятельности более 10 человек. Прежде всего чиновников областной военно-врачебной комиссии.

За деньги они предлагали потенциальным призывникам избежать мобилизации и сбежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость услуг составляла от 3 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от сложности диагноза и срочности изготовления справок.

После получения заказа организатор обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские заключения о состоянии здоровья мужчин и создавали основание для списания уклонистов с воинского учета и снятия ограничений для выезда за границу.

Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов, совершенных указанной группой.

При обысках в автомобиле и по месту работы и проживания задержанного обнаружили деньги, полученные коррупционным путем, документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 26 августа в СБУ заявили, что задержали должностных лиц военкоматов и военно-врачебных комиссий в Киеве, Одессе и Харьковской области, которые продавали военнообязанным медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

28 августа в ГБР рассказали, что первые результаты проверки Территориальных центров комплектования и соцподдержки и военно-врачебных комиссий будут обнародованы в первых числах сентября.