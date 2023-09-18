Мобилизация в Украине: пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить повестки

По словам адвоката Артема Заики, лица с инвалидностью также могут быть призваны на военную службу, но для них будут подбирать должности и военные специальности, соответствующие их состоянию здоровья.

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В Украине продолжается действие военного положения и введена всеобщая мобилизация. Становится все более распространенным явление, когда ТЦК начинают направлять повестки не только молодым гражданам, но и лицам, находящимся на пенсии. Об этом рассказал адвокат Артем Заика.

Согласно его утверждениям, бывают ситуации, когда сотрудники ТЦК выдают повестки мужчинам, несмотря на наличие у них статуса инвалида, что подтверждено пенсионным удостоверением.

Адвокат добавил, что даже таким гражданам необходимо зарегистрироваться в военкомате и пройти ВВК, которая должна подтвердить негодность мужчины к военной службе из-за его состояния здоровья.

Если ВВК признает гражданина ограниченно пригодным по состоянию здоровья, то во время военного положения может нести военную службу, но не на передовой, а, например, в тылу. Итак, лица с инвалидностью также могут быть военнообязанными, им будут подбирать должность по военным специальностям, которые подходят к их состоянию здоровья.

Адвокат отметил, что лица с инвалидностью обязаны взять повестку и явиться в ТЦК, также они не вправе отказаться от прохождения ВЛК.

Напомним, 9 сентября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине могут убрать категорию ограниченно годных к военной службе, ведь было выдано много справок о непригодности тем, у кого нет проблем со здоровьем.

7 сентября адвокат АО Constructive lawyers Александр Босенко рассказал, что для военных, которые признаны ограниченно годными к военной службе, важно, в какой род войск их направят, ведь именно от этого зависит, попадет ли человек, который имеет те или иные болезни, на передовую.