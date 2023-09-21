Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки та які будуть наслідки

За словами юриста Ростислава Кравця, щоб у правоохоронців було достатньо підстав для відкриття кримінального провадження, необхідно зафіксувати щонайменше три факти ухилення від мобілізації.

Related video

На території України триває дія воєнного стану, і введено загальну мобілізацію. Проте деякі військовозобов'язані намагаються уникнути призову на військову службу. Про це розповів голова Адвокатського об'єднання "Портной і партнери" адвокат Ростислав Кравець у коментарі виданню "Факти".

Він зауважив, що згідно із "Законом про військовий обов'язок і військову службу", особи без відповідних підстав, як-от відстрочка або звільнення від військової служби, позбавлені права відмовитися від мобілізації та проходження служби.

Ростислав Кравець наголосив, що в разі, якщо людина не з'являється до військкомату після отримання повістки, і при цьому в неї немає обґрунтованої причини, як-от хвороба, то на неї може бути накладено адміністративний штраф.

Важливо зазначити, що для тих, хто систематично ухиляється від мобілізації, згідно із законодавством, передбачена кримінальна відповідальність. Особам, які вчинили такі порушення, може загрожувати покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 5 років.

При цьому для того щоб притягнути людину до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, правоохоронним органам необхідно мати переконливі докази факту ухилення. Це включає в себе підтвердження того, що особа не з'явилася за повісткою без поважної причини і систематично ухиляється від виконання своїх військових обов'язків.

"Мають бути докази того, що людина отримала повістку. Зазвичай люди в суді підтверджують той факт, що вони не хочуть битися, відмовляються від військової служби, про що й свідчать відповідні вироки. Має бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде тільки факт, коли людині особисто було вручено цю повістку", — сказав адвокат.

За словами юриста, для початку кримінального провадження правоохоронним органам необхідно документально зафіксувати щонайменше три випадки ухилення від мобілізації.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть внести зміни до законодавства, щоб розширити коло осіб, які підлягають мобілізації. Зокрема йдеться про студентів, аспірантів, держслужбовців, педагогів і засуджених за тяжкі злочини осіб.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють способи поповнити лави ЗСУ, зокрема йдеться про те, щоб скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Також Фокус розповідав, які повноваження мають ЛКК, як оскаржити їхні рішення і чи відповідатимуть лікарі ЛКК, винні в ухваленні неправильних рішень про придатність.