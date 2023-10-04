Мобілізація в Україні: чи може поліція затримувати і примусово відправляти до ТЦК

Адвокат Роман Симутін наголошує, що затримати військовозобовʼязаних можуть всього у п’яти випадках та не більше ніж на три години.

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Затримання та примусова доставка українців до територіальних центрів комплектування (ТЦК) військкомами є незаконною. Про це повідомляє адвокат Роман Симутін у Telegram.

За його словами, затримувати можуть виключно наступні органи: поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних та охоронюваних об’єктів, військова служба правопорядку (ст. 262 КУпАП).

"Тож запам’ятати цей перелік вкрай легко – на п’яти пальцях руки. ТЦК до таких суб'єктів не відноситься", – зазначає правозахисник.

Коли застосовуються затримання

Адвокат наголошує, що затримати військовозобовʼязаних можуть всього у п’яти випадках – це ст. 260 КУпАП.

припинення правопорушень; коли вичерпано інші заходи впливу; для встановлення особи; складення протоколу, якщо немає можливості скласти на місці; забезпечення своєчасного розгляду справ та виконання постанов.

На скільки часу можуть затримати

Роман Симутін зазначає, що затримати вас можуть не більше ніж на три години.

"Вас можуть затримати максимум на цей проміжок часу, а строк затримання обчислюється не з моменту доставки до відділку, а з моменту зупинки, тобто фактичного обмеження у пересуванні", – йдеться у повідомленні.

Існують випадки, коли затримання триває й довше. За словами правозахисника, це термін до трьох діб з обов’язковим повідомленням прокурора та виключно у випадках порушення правил обігу наркотичних речовин або незаконного перетину кордону.

Підстави затримання: деталі

Одна з підстав затримання поліцією, визначених ст. 262 КУпАП – це порушення військового обліку та законодавства про оборону.

Але вказана норма, за словами адвоката, суперечить меті застосування затримання.

"Затримання – це крайній захід і застосовується для припинення правопорушення і лише за умови, коли вичерпано інші засоби впливу. Саме для чого ж і створено адміністративний кодекс (КУпАП)", – додає Симутін.

Правозахисник наголошує, що перелік підстав розширили лише у березні 2021 року, але сам кодекс не адаптували.

"Тобто у старий кодекс запхнули нову норму, а те, що процедурно вона неврегульована – нікого не цікавить", – пише адвокат.

Що потрібно знати при затриманні

В першу чергу, за словами правозахисника, обов’язково складається протокол. Далі роз'яснюються права та надаються для ознайомлення матеріали й підстави.

"Тобто при затриманні поліціянт повинен надати вам можливість скористатися правовою допомогою, надати докази та повідомити родичів", – наголосив Роман Симутін.

Нагадаємо, адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун заявила, що відмова військовозобов'язаного проходити військово-лікарську комісію вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф. Крім цього, пізніше можливий ще один виклик на ВЛК.