Мобилизация в Украине: руководители предприятий будут вручать повестки сотрудникам, — ТЦК

По словам военкома Романа Истомина, за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен.

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В Украине действие военного положения было продлено по крайней мере до 15 ноября 2023 года. По этой причине военнообязанные мужчины могут получать повестки в общественных местах, включая улицу, блокпосты и даже место работы. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" рассказал, существует ли план для предприятий по мобилизации.

"Нет такого плана. Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных, и ТЦК доказывает им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию. Но есть такие руководители, которые не хотят выполнять эти распоряжения", – рассказал Роман Истомин.

Согласно его словам, в таких ситуациях законодательство предусматривает административное наказание за нарушение правил военного учета. Впервые должностным лицам будет наложен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан (что составляет от 3400 до 5100 гривен), а при повторном нарушении штраф составит от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (что составляет от 5100 до 8500 гривен).

Майор добавил, что уплата штрафа не избавляет от исполнения возложенных на человека обязанностей.

"Штраф — это не основание не выполнять свои обязанности и нарушать законодательство", — добавил он.

Напомним, стало известно, будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет, По данным юриста Марии Левченко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10084, в котором предусмотрена возможность продолжить службу по собственному желанию.

Ранее Фокус писал, какие есть повестки и где их могут вручить. Один вид повесток могут вручить и тем, у кого есть отсрочка от мобилизации.