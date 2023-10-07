Мобілізація в Україні: чи вручатимуть повістки онлайн

Адвокатка Марина Бекало зазначила, що виклик військовозобов’язаних до ТЦК та СП через електронну пошту або телефоном стане можливим лише за однієї умови.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане електронним. Адвокатка Марина Бекало розповіла ТСН.ua, для чого потрібний цей держреєстр та чи зможуть тепер вручити повістку в онлайн-режимі.

Відомо, що авторами законопроєкту (№ 10062) є близько 100 народних депутатів. Вони пропонують акумулювати всю наявну в електронних реєстрах і базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку.

"Також спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім’ї загиблих військовослужбовців (захисників)", – йдеться у повідомленні.

Навіщо потрібен електронний реєстр

Правозахисниця наголосила, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб.

Адвокатка підкреслила, що запуск у роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов’язаних, контролю щодо пересування територією країни та за кордон.

"Зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП", – розповіла Марина Бекало.

Чи зможуть вручати повістки онлайн

Як зазначає правозахисниця, виклик військовозобов’язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

"Всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб", – розповіла адвокатка.

Нагадуємо, представник ТЦК розповів, що в окремих випадках повістки можуть вручати не лише працівники військкоматів. З його слів, військовозобов'язаного можуть дістати прямо на робочому місці. При цьому юристи пояснили, що оформлювати офіційний документ має право виключно військком і не в присутності громадянина.