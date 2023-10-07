Мобилизация в Украине: будут ли вручать повестки онлайн

Адвокат Марина Бекало отметила, что вызов военнообязанных в ТЦК и СП через электронную почту или по телефону станет возможным только при одном условии.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным. Адвокат Марина Бекало рассказала ТСН.ua, для чего нужен этот госреестр и смогут ли теперь вручить повестку в онлайн-режиме.

Известно, что авторами законопроекта (№ 10062) являются около 100 народных депутатов. Они предлагают аккумулировать всю имеющуюся в электронных реестрах и базах персональную и служебную информацию, необходимую для ведения воинского учета.

"Также упростить процедуру получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие боевых действий и члена семьи погибших военнослужащих (защитников)", — говорится в сообщении.

Зачем нужен электронный реестр

Правозащитница отметила, что все эти механизмы вводятся с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК и СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах.

Адвокат подчеркнула, что запуск в работу этого реестра открывает широкие возможности для ТЦК и СП получить больше информации о гражданах, поиска военнообязанных, контроля за передвижением по территории страны и за границу.

"В том числе и проверки оснований для пересечения границы и причин невозврата военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получения статуса беженцев и тому подобное. Ну и, конечно, вызова в ТЦК и СП", — рассказала Марина Бекало.

Смогут ли вручать повестки онлайн

Как отмечает правозащитница, вызов военнообязанных и призывников в ТЦК и СП в телефонном режиме или через электронную почту станет возможным только при условии внесения соответствующих изменений в правила воинского учета.

"Все эти механизмы вводятся с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК и СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах", — рассказала адвокат.

Напоминаем, представитель ТЦК рассказал, что в отдельных случаях повестки могут вручать не только работники военкоматов. По его словам, военнообязанного могут достать прямо на рабочем месте. При этом юристы объяснили, что оформлять официальный документ имеет право исключительно военкомат и не в присутствии гражданина.