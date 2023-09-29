Мобилизация в Украине: мужчинам объяснили, как правильно должны вручать повестки

Представители ТЦК не могут дозаполнять повестку при военнообязанных. Если документ ненадлежащим образом оформлен — мужчины могут не подписывать его.

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Украинское законодательство не называет конкретное место, где представители военкоматов должны вручать повестки. Об этом шла речь в материале Факты ICTV.

"Уполномоченные лица могут делать это в любом месте: в парке, на работе, возле метро и тому подобное. Они будут в этом праве, поскольку законом это не запрещено", — сказала адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

По ее словам, представители военкоматов не могут дозаполнять повестку при вас. В частности, они не могут выписывать повестки при военнообязанном, ведь в утвержденной в Украине форме повестки ее выписывать имеет право только руководитель ТЦК и СП.

Адвокат отметила, что мужчины могут не подписывать повестки, которые те оформлены ненадлежащим образом. Кроме этого, важно, чтобы повестку получил именно военнообязанный, а не родственник или знакомый. В противном случае можно не появляться в военкомат. Также украинское законодательство не предусматривает вызов в ТЦК и СП по телефону.

Что должна содержать повестка

Повестку выписывают на имя конкретного лица. При вручении этого документа важно с ним ознакомиться. Кроме этого, вручение повестки не означает, что человека сразу отправят на передовую. В частности, такие документы вручаются для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии. Повестка должна содержать:

номер повестки;

наименование должности руководителя ТЦК и СП, его подпись, инициалы и мокрую печать;

дату вручения;

адрес военкомата;

время прибытия в ТЦК.

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Кто может вручить повестку

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский рассказал, что при вручении повестки стоит обратить внимание на то, кто это делает.

"Вручение повестки лицом без соответствующих полномочий является законной причиной отказаться от получения документа", — пояснил он.

Повестку могут вручить:

сотрудники ТЦК и СП;

представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Однако при новом порядке повестки о явке по вызову в ТЦК и СП при получении соответствующих распоряжений могут:

руководители государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций.

Адвокат отметил, что эти лица не могут самостоятельно выписывать повестки, они имеют право лишь вручить документ после получения распоряжения о необходимости конкретных граждан явиться в ТЦК.

Напомним, во время действия военного положения некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Их перечень перечислили в Министерстве обороны.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич заявил, что представители ТЦК и СП могут задержать военнообязанных во время вручения повестки. Для этого есть условие — должно иметь место определенное правонарушение.