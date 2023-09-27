Мобилизация в Украине: кого не могут призвать в армию с 1 октября

Отсрочку от призыва предоставляют тем категориям граждан, которые перечислены в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Военное положение и всеобщая мобилизация продлены Верховной Радой как минимум до 18 ноября. Правила призыва в армию во время военного положения остаются прежними, как и категории граждан, которых не могут мобилизовать. Перечень этих категорий перечислили в Министерстве обороны Украины.

Кто может получить отсрочку

От призыва на воинскую службу во время военного положения освобождаются:

забронированные работники предприятий и организаций критической инфраструктуры;

временно непригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья по решению военно-врачебной комиссии (с прохождением повторной ВВК через полгода);

мужчины и женщины, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей (могут быть призваны только по добровольному согласию с прохождением службы по месту жительства);

родители-одиночки, которые воспитывают хотя бы одного ребенка младше 18 лет (могут служить добровольцами только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью III-IV степени или подгруппы А;

мужчины и женщины, имеющие на попечении совершеннолетнего ребенка до 23 лет с инвалидностью I-II группы;

опекуны, усыновители, приемные родители, попечители, родители-воспитатели, которые воспитывают несовершеннолетних детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица, которые заняты постоянным уходом за родственниками, нуждающимися в опеке по состоянию здоровья (только в том случае, когда нет других членов семьи, которые могут взять на себя эти обязанности);

мужчины призывного возраста до 27 лет, которые не прошли срочную воинскую службу и не имеют боевого опыта;

студенты, которые получают образование на дневной и дуальной формах обучения;

преподаватели, которые работают в учебных заведениях не меньше, чем на 0,75 ставки;

народные депутаты, депутаты Верховной Рады АР Крым.

Силовые госструктуры, сотрудников которых не мобилизуют

Также право на отсрочку от мобилизации есть у сотрудников различных структур безопасности, так как они уже находятся на службе по своей должности. К этим структурам и ведомствам относятся:

военное управление, воинские части, учреждения, предприятия и организации;

ВСУ;

Министерство обороны Украины;

СБУ;

Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины;

Нацгвардия Украины;

Служба внешней разведки Украины;

Национальная полиция Украины;

Госпогранслужба Украины;

НАБУ;

налоговая милиция;

Управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины.

Сотрудники силовых ведомств и организаций могут добровольно подать рапорт о переводе их в ряды действующей армии для участия в боевых действиях.

В то же время не исключено, что мобилизация может быть усилена, если Россия мобилизует несколько сотен тысяч человек этой осенью.

Напомним, что за нарушение воинского учета военнообязанным могут грозить большие штрафы.

Также Фокус писал о том, кого из женщин-медиков могут призвать на службу.