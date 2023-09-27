Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого могут призвать на службу

Постановка женщин на воинский учет в рамках мобилизации осуществляется после определения их пригодности к военной службе.

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Правительство Украины №1487 от 30 декабря утвердило новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно этому документу, женщины-медики, которые по состоянию на 30 декабря 2022 года не стояли на воинском учете, имеют право не становиться на этот учет до 2026 года. Кого из женщин-медиков могут мобилизовать, а кого не могут призвать на военную службу, сообщает портал Medplatforma.

Кого из женщин-медиков могут мобилизовать

Медицинские работники — женщины, состоящие на воинском учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время. Их мобилизация проходит так же, как и обычных граждан, подлежащих общей мобилизации. Призывают тех, кто не имеет оснований для освобождения от призыва.

В армию могут мобилизовать:

военнообязанных, находящихся в запасе;

резервистов, которые проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формирований.

Каких женщин-медиков могут мобилизовать:

женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, которую получили в медучилищах или медвузах;

пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Перечень медицинских специальностей и профессий, с которыми берут на воинский учет

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, стоматологи, фармацевты, провизоры, вспомогательный персонал в области медицины, медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер)

патологоанатомы, токсикологи, фармакологи, физиологи, эпидемиологи, врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, акушеры, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов

Условия для мобилизации:

женщина не достигла 60 лет — предельного возраста пребывания в запасе;

женщина, имеет специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны;

военно-врачебная комиссия (ВВК) признала женщину пригодной к военной службе по состоянию здоровья.

Инвалидность, установленная женщине, не дает оснований автоматически считать, что женщина непригодна к военной службе.

Ответственность за уклонение от мобилизации

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период наказывают лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что в Верховной Раде предложили отменить отсрочку для определенных категорий студентов. Речь пойдет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование.

Ранее сообщалось, кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд с территории Украины.