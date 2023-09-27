Мобілізація жінок-медиків в Україні: кого можуть призвати на службу

Взяття жінок на військовий облік у межах мобілізації здійснюється після визначення їхньої придатності до військової служби.

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Уряд України №1487 від 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з цим документом, жінки-медики, які станом на 30 грудня 2022 року не стояли на військовому обліку, мають право не ставати на цей облік до 2026 року. Кого з жінок-медиків можуть мобілізувати, а кого не можуть призвати на військову службу, повідомляє портал Medplatforma.

Кого з жінок-медиків можуть мобілізувати

Медичні працівники — жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час. Їхня мобілізація проходить так само, як і звичайних громадян, які підлягають загальній мобілізації. Призивають тих, хто не має підстав для звільнення від призову.

До війська можуть мобілізувати:

військовозобов’язаних, які перебувають у запасі;

резервістів, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань.

Яких жінок-медиків можуть мобілізувати:

жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, яку здобули в медучилищах чи медвишах;

придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Перелік медичних спеціальностей і професій, з якими беруть на військовий облік

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, стоматологи, фармацевти, провізори, допоміжний персонал у галузі медицини, медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)

патологоанатоми, токсикологи, фармакологи, фізіологи, епідеміологи, лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, акушери, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продук

Умови для мобілізації:

жінка не досягла 60 років – граничного віку перебування у запасі;

жінка, має спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони;

військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала жінку придатною до військової служби за станом здоров’я.

Інвалідність, встановлена жінці, не дає підстав автоматично вважати, що жінка непридатна до військової служби.

Відповідальність за ухилення від мобілізації

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період карають позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що у Верховній Раді запропонували скасувати відстрочку для певних категорій студентів. Ітиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту.

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