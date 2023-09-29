Мобілізація в Україні: чоловікам пояснили, як правильно мають вручати повістки

Представники ТЦК не можуть дозаповнювати повістку при військовозобов'язаних. Якщо документ неналежним чином оформлений — чоловіки можуть не підписувати його.

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Українське законодавство не називає конкретне місце, де представники військкоматів повинні вручати повістки. Про це йшлося у матеріалі Факти ICTV.

"Уповноважені особи можуть робити це в будь-якому місці: в парку, на роботі, біля метро тощо. Вони будуть в цьому праві, оскільки законом це не заборонено", — сказала адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко.

З її слів, представники військкоматів не можуть дозаповнювати повістку при вас. Зокрема, вони не можуть виписувати повістки при військовозобовʼязаному, адже в затвердженій в Україні формі повістки її виписувати має право лише керівник ТЦК та СП.

Адвокатка наголосила, що чоловіки можуть не підписувати повістки, які ті оформлені неналежним чином. Крім цього, важливо, аби повістку отримав саме військовозобов'язаний, а не родич чи знайомий. В іншому випадку можна не з'являтися до військкомату. Також українське законодавство не передбачає виклик до ТЦК та СП телефоном.

Що повинна містити повістка

Повістку виписують на ім’я конкретної особи. При врученні цього документа важливо з ним ознайомитися. Крім цього, вручення повістки не означає, що людину відразу відправлять на передову. Зокрема, такі документи вручаються для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії. Повістка повинна містити:

номер повістки;

найменування посади керівника ТЦК та СП, його підпис, ініціали та мокру печатку;

дату вручення;

адресу військкомату;

час прибути до ТЦК.

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Хто може вручити повістку

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський розповів, що під час вручення повістки варто звернути увагу на те, хто це робить.

"Вручення повістки особою без відповідних повноважень є законною причиною відмовитися від отримання документа", — пояснив він.

Повістку можуть вручити:

співробітники ТЦК та СП;

представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Проте під час нового порядку повістки про явку за викликом до ТЦК та СП при отриманні відповідних розпоряджень можуть:

керівники державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій.

Адвокат зазначив, що ці особи не можуть самостійно виписувати повістки, вони мають право лише вручити документ після отримання розпорядження про необхідність конкретних громадян з'явитися до ТЦК.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову на військову службу. Їхній перелік перерахували в Міністерстві оборони.

Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич заявив, що представники ТЦК та СП можуть затримати військовозобов'язаних під час вручення повістки. Для цього є умова — повинно мати місце певне правопорушення.