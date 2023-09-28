Мобілізація в Україні: юрист пояснив, хто може вручати повістки чоловікам

Громадянам потрібно обов'язково переконатися, хто саме вручає документ. Якщо в особи немає відповідних повноважень — військовозобов'язаний на законних підставах може відмовитися від повістки.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні введено воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років можуть вручати повістки для мобілізації. Про це повідомляє керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський у коментарі виданню Факти.ICTV.

За словами Чудовського, видавати повістки в Україні можуть такі особи:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП);

представники органів для місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Він пояснив, що повістки готують тільки співробітники ТЦК СП, отже, саме вони мають вручати ці документи.

"Під час вручення повістки обов'язково переконайтеся, хто її вручає. Вручення повістки особою без відповідних повноважень є законною причиною відмови від отримання документа", — пояснив Чудовський.

Однак слід зазначити, що новий порядок передбачає можливість вручення повістки також низці інших категорій осіб, включно з призовниками, військовозобов'язаними та резервістами, щодо необхідності явки за викликом до ТЦК і СП.

Також вручати повістки можуть:

керівники (голови) держорганів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій.

Однак ці особи можуть виконати цю дію лише після того, як отримають відповідні розпорядження від ТЦК і СП. Їм не дозволено самостійно видавати повістки, а їхня компетенція обмежується можливістю передачі документа після винесення відповідного розпорядження про необхідність явки конкретних військовозобов'язаних за викликом, винесеного ТЦК і СП.

Нагадаємо, двом працівникам ТЦК міста Самбір Львівської області, яких підозрюють у побитті та катуванні чоловіка, присудили цілодобовий домашній арешт.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець запропонував прибрати категорію обмежено придатних до військової служби. На його думку, така категорія породжує ймовірність корупційних ризиків.