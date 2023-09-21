Побиття в ТЦК Самбора: суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних, — ДБР

За інформацією слідства, заступник начальника одного з відділів ТЦК буде змушений найближчим часом перебувати цілодобово вдома. Другий підозрюваний ще чекає на свій вердикт.

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Для одного зі співробітників Самбірського військкомату у Львівській області, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні громадян, обрали запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) 21 вересня.

За інформацією слідства, Личаківський районний суд Львова під час засідання обрав для для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки цілодобовий домашній арешт.

Другий фігурант справи, якого також підозрюють у скоєнні злочину, ще чекає свого вердикту в залі суду.

"Зазначимо, що співробітники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться в повідомленні.

Побиття в ТЦК Самбора: подробиці

19 вересня мережею почали поширювати ролики, на яких можна було побачити затриманого чоловіка, а поруч із ним чоловік у формі погрожував зброєю. Відбувалося це, як виявилося, у ТЦК міста Самбір. Того ж дня в ДБР повідомили про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

"Як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК і СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись змусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації", — ідеться в повідомленні.

Співробітників ТЦК одразу ж відсторонили від роботи і повідомили їм про підозру у справі незаконного утримання громадян і тортури.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що ветерани АТО розповіли про поведінку затриманих у ТЦК Самбора. Як виявилося, військовослужбовець, який погрожував чоловікові у військкоматі на Львівщині, нещодавно був на передовій і мав контузію. Відповідно, був не зовсім стабільний емоційно.