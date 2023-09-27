Мобілізація в Україні: чи можуть затримати за відмову отримувати повістку

Адвокат радить скаржитися в різні органи, якщо відбувається затримання поза правовими методами. Зокрема, можна звернутися до ДБР або поліції.

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Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть затримати військовозобов'язаних, проте для цього є умова. Про це повідомив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що представники військкоматів можуть затримати людей, якщо виникло певне правопорушення. Крім цього, це можна робити лише з поліцією. Проте військовозобов'язаного не можуть затримати, якщо той відмовляється від отримання повістки та поводиться нервово або агресивно.

Зі слів адвоката, також існують так звані уповноважені особи або патрулі, до складу яких входять представники Нацполіції, військові Нацгвардії. Їх має призначити комендант.

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"Комендант має видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути вказано, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", — сказав Антон Маринич.

Він наголосив, що під час затримання поза правовими методами, варто скаржитися у декілька органів одночасно. Зокрема, на дії представників поліції потрібно скаржитися в Державне бюро розслідувань (ДБР). Відповідно до того, чи це представники лише ТЦК, чи ТЦК з поліцією одночасно, можна звернутися до поліції.

"У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", — додав Маринич.

Нагадаємо, деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час війни. Цим правом можна скористатися ще до того, як людина стає військовослужбовцем.

Адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич зазначив, що в Україні немає обмежень щодо того, скількох членів однієї родини можуть мобілізувати під час війни. Проте в українському законодавстві є пункт із винятками.