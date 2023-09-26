Мобілізація в Україні: хто з чоловіків точно отримає відстрочку від призову до ЗСУ

Законодавство передбачає відстрочку від мобілізації для деяких категорій військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Зокрема, йдеться про осіб, які отримали бронь від органів влади.

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В Україні триває воєнний стан, який президент України Володимир Зеленський продовжив до 15 листопада. Разом з тим діє і загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років можуть відправити служити. У "РБК-Україна" розповіли, у кого є право на відстрочку.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є повний перелік категорій тих, кому можуть дати відстрочку під час війни. Скористатися цим правом можна ще до того, як людина стає військовослужбовцем. Відповідно, якщо громадянин призовного віку вже був узятий на службу, тоді таке право не надається.

Відстрочка від мобілізації за видом діяльності: що відомо

В Україні, згідно із законодавством, право на відстрочку мають народні депутати України, співробітники військового управління, військових частин, Міноборони, СБУ, Державної служби спеціального зв'язку, Нацгвардії, СЗР, Нацполіції, Держприкордонслужби, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України та податкової поліції, Управління державної охорони України.

У місцевої влади є право подати спеціальні списки тих громадян або співробітників, яких можна забронювати від мобілізації на певний період.

Водночас адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий зазначив, що народних депутатів можуть не відправити служити навіть без бронювання.

"У разі, якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами — місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що право на бронь мають звичайні співробітники підприємств, установ чи організацій. Зазвичай відтермінування дають на 6 місяців і роботодавець має поділитися даними у відповідні органи.

Відстрочка від мобілізації для студентів: що відомо

В Україні, згідно із законодавством, низку студентів також можуть не відправити служити.

Йдеться про учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів. Також право на відстрочку мають асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. Заочна не є підставою.

Окремо зазначено, що можуть не призвати наукових і педагогічних працівників, якщо вони працюють у спеціальних наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової вищої, фахової (професійно-технічної) або загальної середньої освіти. Для цього в них має бути ставка не менше ніж 0,75.

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами: що відомо

В Україні враховують багато чинників, коли йдеться про призов. Наприклад, чоловіки і жінки з трьома і більше дітьми не можуть бути призвані на службу. Також відстрочку надають за таких обставин:

якщо батько або мати виховують самостійно дитину або дітей до 18 років;

якщо чоловіки та жінки, які є опікунами або прийомними батьками, виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років. Також відтермінування діятиме, якщо в неповнолітньої дитини порушення функцій організму ІІІ-ІV ступеню вираження;

якщо чоловіки і жінки утримують дітей-сиріт;

якщо виховується дитина з інвалідністю I або II групи;

якщо чоловік або жінка постійно змушені доглядати за хворими близькими;

якщо чоловіки та жінки, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

якщо близькі чоловіки і жінки загинули або пропали безвісти під час збройної агресії РФ на Донбасі, а також після початку повномасштабної агресії.

Відстрочка від мобілізації для непридатних: що відомо

В Україні є ще одна категорія людей, яких не призиватимуть на службу під час мобілізації. Йдеться про тих, хто за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) був визнаний непридатним до військової служби. Після цього громадянина повинні будуть виключити з військового обліку.

Також це стосуватиметься тих, хто має інвалідність незалежно від групи. У таких українців буде право на службу, але виключно добровільно.

Раніше Фокус повідомляв, кого можуть мобілізувати в Україні найближчим часом і чи чекати змін у правилах призову вже з 1 жовтня.