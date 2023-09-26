Мобилизация в Украине: кто из мужчин точно получит отсрочку от призыва в ВСУ

Законодательство предусматривает отсрочку от мобилизации для некоторых категорий военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, речь идет о лицах, которые получили бронь от органов власти.

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В Украине продолжается военное положение, которое президент Украины Владимир Зеленский продлил до 15 ноября. Вместе с тем действует и всеобщая мобилиция, во время которой военнообязанных граждан от 18 до 60 лет могут отправить служить. В "РБК-Украина" рассказали, у кого есть право на отсрочку.

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть полный перечень категорий тех, кому могут дать отсрочку во время войны. Воспользоваться этим правом можно еще до того, как человек становится военнослужащим. Соответсвенно, если гражданин призывного возраста уже был взят на службу, тогда такое право не предоставляется.

Отсрочка от мобилизации по виду деятельности: что известно

В Украине, согласно законодательству, право на отсрочку имеют народные депутаты Украины, сотрудники военного управления, воинских частей, Минобороны, СБУ, Государственной службы специальной связи, Нацгвардии, СВР, Нацполиции, Госпогранслужбы, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины и налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины.

У местных властей есть право подать специальные списки тех граждан или сотрудников, которых можно забронировать от мобилизации на определенный период.

В то же время, адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой отметил, что народных депутатов могут не отправить служить даже без бронирования.

"В случае, если работники на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они также не подлежат", – говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что право на бронь имеют обычные сотрудники предприятий, учреждений или организаций. Обычно отсрочку дают на 6 месяцев и работодатель должен поделиться данными в соответствующие органы.

Отсрочка от мобилизации для студентов: что известно

В Украине, согласно законодательству, ряд студентов также могут не отправить служить.

Речь идет про учащихся в заведениях профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений. Также право на отсрочку имеют ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения. Заочная не является основанием.

Отдельно отмечено, что могут не призвать научных и педагогических работников, если они работают в специальных научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования. ДЛя этого у них должна быть ставка не менее 0,75.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам: что известно

В Украине учитывают многие факторы, когда речь заходит о призыве. К примеру, мужчины и женщины с тремя и более детьми не могут быть призваны на службу. Также отсрочку предоставляют при следующих обстоятельствах:

если отец или мать воспитывают самостоятельно ребенка или детей до 18 лет;

если мужчины и женщины, которые являются опекунами или приемными родителями, воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18. Также отсрочка будет действовать, если у несовершеннолетнего ребенка нарушения функций организма III-IV степени выражения;

если мужчины и женщины содержат детей-сирот;

если воспитывается ребенок с инвалидностью I или II группы;

если мужчина или женщина постоянно вынуждены ухаживать за больными близкими;

если мужчины и женщины, у которых есть жена или муж с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

если близкие мужчины и женщины погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии РФ на Донбассе, а также после начала полномасштабной агрессии.

Отсрочка от мобилизации для непригодных: что известно

В Украине есть еще одна категория людей, которых не будут призывать на службу во время мобилизации. Речь о тех, кто по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) был признан непригодным к военной службе. После этого гражданина должны будут исключить из воинского учета.

Также это будет касаться тех, кто имеет инвалидность независимо от группы. У таких украинцев будет право на службу, но исключительно добровольно.

Ранее Фокус сообщал, кого могут мобилизовать в Украине в ближайшее время и ждать ли изменений в правилах призыва уже с 1 октября.