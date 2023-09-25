Мобилизация в Украине: кого могут призвать и будут ли изменения с 1 октября

Мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, признанные годными к несению воинской службы. Лица, имеющие отсрочку, могут только подписать контракт на службу в армии.

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Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили на 90 дней — до 15 ноября 2023 года. Поэтому всем мужчинам от 18 до 60 лет, которые признаны годными к воинской службе, могут вручать повестки, пишет NV.

Как подчеркнул командующий ОСК "Таврия", генерал Александр Тарнавский в интервью CNN, мобилизация необходима для восстановления потерь в боевых подразделениях и формирования новых в случае необходимости, поскольку контрнаступление продолжается и будет идти зимой.

Всеобщая мобилизация — сроки, категории призывников, кто годен

Повестка для военнообязанных может вручаться для 1) уточнения данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и 2) формирования мобилизационного резерва и определения степени их пригодности. Кроме того, могут также мобилизовать необходимую технику.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Выбора у военнообязанных нет, а годность к воинской службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Призыв проходит только в течение 90 дней, определенных указом президента Украины, и сейчас это период с 18 августа по 15 ноября.

С 1 октября 2023 года мобилизуют военнообязанных согласно списку. Кроме того, военную службу могут проходить иностранцы или добровольцы, но обязательно по контракту. Призыв на срочную службу во время военного положения не проводится, однако лица от 18 до 27 лет могут также подписать контракт для службы в Силах обороны.

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Мобилизовать с 1 октября могут:

годных и ограниченно годных военнообязанных от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы;

годных и ограниченно годных военнообязанных от 18 до 60 лет с опытом военной службы;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе;

исключенных и снятых с воинского учета, если ВВК признает их годными и они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления;

лиц с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВВК признает годными или ограниченно годными к службе — по собственному желанию;

военнообязанных женщин, стоящих на воинском учете;

Мужчины от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу и обучение в военном вузе или на военной кафедре, могут идти служить только добровольно, подписав контракт. Женщины, которые обязаны стать на воинский учет с 1 октября, не обязательно будут мобилизованы.

Мобилизации по состоянию здоровья подлежат:

пригодные в мирное и военное время;

ограниченно годные в мирное время, однако годные в военное время;

непригодные в мирное время и ограниченно пригодные в военное время.

Что известно о вручении повестки

Повестки могут вручаться призывникам адресно — лично под подпись, а также на работе и также лично под подпись. Закон не позволяет, но и не запрещает вручение повесток на улице, в полиции после задержания, в суде или метро, поэтому патрули осуществляют оповещение и таким образом. Неправильно оформленная либо неправильно врученная повестка не создает юридические обязанности к исполнению, но сам факт этого действия в суде обжаловать невозможно. Все, кто получил повестку, должны явиться для уточнения данных по указанному адресу и в указанное время. При этом повестку не запрещено вручать невоеннообязанным, например, лицам, исключенным с воинского учета.

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество, дата рождения и адрес военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения;

дата, время и адрес места, куда надо явиться;

уточнения относительно документов или вещей которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки.

Повестки могут вручать:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Напомним, Фокус писал, что, оснований для признания непригодными к службе стало намного меньше — часть болезней, которые означали непригодность, теперь означают ограниченную пригодность к военной службе.

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Некоторые военнообязанные мужчины, как сообщал Фокус, могут выехать за границу во время войны. Адвокат Марина Бекало отметила, что речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета. Для пересечения границы им необходимо иметь специальную отметку в военно-учетном документе.

Также Фокус разобрался, каким категориям граждан не грозит мобилизация вообще. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10062, который предусматривает замену всех военно-учетных удостоверений на электронные и перевод учета онлайн.