Мобілізація в Україні: кого можуть призвати та чи будуть зміни з 1 жовтня

Мобілізації підлягають усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, визнані придатними до несення військової служби. Особи, які мають відстрочку, можуть тільки підписати контракт на службу в армії.

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Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні подовжили на 90 днів — до 15 листопада 2023 року. Тому всім чоловікам від 18 до 60 років, яких визнано придатними до військової служби, можуть вручати повістки, пише NV.

Як наголосив командувач ОСК "Таврія", генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN, мобілізація необхідна для відновлення втрат у бойових підрозділах і формування нових у разі потреби, оскільки контрнаступ триває і продовжиться взимку.

Загальна мобілізація — терміни, категорії призовників, хто придатний

Повістка для військовозобов'язаних може вручатися для 1) уточнення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і 2) формування мобілізаційного резерву та визначення ступеня їхньої придатності. Крім того, можуть також мобілізувати необхідну техніку.

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Вибору у військовозобов'язаних немає, а придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Призов відбувається лише протягом 90 днів, визначених указом президента України, і зараз це період з 18 серпня до 15 листопада.

З 1 жовтня 2023 року мобілізують військовозобов'язаних згідно зі списком. Крім того, військову службу можуть проходити іноземці або добровольці, але обов'язково за контрактом. Призов на строкову службу під час воєнного стану не проводиться, проте особи від 18 до 27 років можуть також підписати контракт для служби в Силах оборони.

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Мобілізувати з 1 жовтня можуть:

придатних та обмежено придатних військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають досвіду служби;

придатних та обмежено придатних військовозобов'язаних від 18 до 60 років з досвідом військової служби;

придатних і обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;

виключених і знятих з військового обліку, якщо ВЛК визнає їх придатними і вони не скоювали тяжкого та особливо тяжкого злочину;

осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби — за власним бажанням;

військовозобов'язаних жінок, які стоять на військовому обліку;

Чоловіки від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу і навчання у військовому виші або на військовій кафедрі, можуть йти служити тільки добровільно, підписавши контракт. Жінки, які зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня, не обов'язково будуть мобілізовані.

Мобілізації за станом здоров'я підлягають:

придатні в мирний і воєнний час;

обмежено придатні в мирний час, проте придатні у воєнний час;

непридатні в мирний час і обмежено придатні у воєнний час.

Що відомо про вручення повістки

Повістки можуть вручатися призовникам адресно — особисто під підпис, а також на роботі і також особисто під підпис. Закон не дозволяє, але й не забороняє вручення повісток на вулиці, у поліції після затримання, у суді чи метро, тому патрулі здійснюють сповіщення і в такий спосіб. Неправильно оформлена або неправильно вручена повістка не створює юридичного обов'язку до виконання, але сам факт цієї дії в суді оскаржити неможливо. Усі, хто отримав повістку, повинні з'явитися для уточнення даних за вказаною адресою і в зазначений час. При цьому повістку не заборонено вручати невійськовозобов'язаним, наприклад, особам, виключеним з військового обліку.

У повістці мають бути зазначені:

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та адреса військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дата розпорядження;

дата, час та адреса місця, куди треба з'явитися;

уточнення щодо документів або речей, які слід мати з собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Повістки можуть вручати:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — також за наявності відповідного розпорядження ТЦК;

керівники навчальних закладів у разі розпорядження з ТЦК;

уповноважені представники ТЦК, які отримали наказ керівника про видачу повісток.

Нагадаємо, Фокус писав, що підстав для визнання непридатними до служби стало набагато менше — частина хвороб, які означали непридатність, тепер означають обмежену придатність до військової служби.

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Деякі військовозобов'язані чоловіки, як повідомляв Фокус, можуть виїхати за кордон під час війни. Адвокат Марина Бекало зазначила, що йдеться про громадян, яких було виключено з військового обліку. Для перетину кордону їм необхідно мати спеціальну відмітку у військово-обліковому документі.

Також Фокус розібрався, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація взагалі. Зокрема, для звільнення є три підстави — бронь, стан здоров'я та догляд за недієздатною особою.

Крім того, наприкінці вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10062, який передбачає заміну всіх військово-облікових посвідчень на електронні та переведення обліку онлайн.