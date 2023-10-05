Мобілізація в Україні: спікер ТЦК розповів, хто, крім воєнкомів, може роздавати повістки

Представник Полтавського ТЦК і СП заявив, що керівники різних підприємств також ведуть облік військовозобов'язаних, а ТЦК можуть попросити їх сповістити співробітників.

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Крім представників ТЦК і СП роздавати повістки в Україні можуть представники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності. Про це в інтерв'ю Telegraf розповів спікер Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін.

За словами Істоміна, в Україні всі військовозобов'язані повинні самостійно повідомляти про зміну особистих даних. Також керівники різних підприємств також ведуть облік військовозобов'язаних, а ТЦК можуть попросити їх сповістити співробітників. Вони можуть почати вручати повістки своїм підлеглим. Іноді для зручності вони також можуть надати співробітникам транспорт, щоб вони організовано пройшли військово-лікарську комісію.

"Але є такі керівники, які не бажають виконувати ці розпорядження. У цих випадках законодавством передбачено адміністративне покарання за порушення правил військового обліку", — сказав Істомін.

Він зазначив, що вперше за правопорушення посадові особи можуть отримати штраф від 3400 до 5100 гривень. Вдруге вони отримують штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень. Однак сплата штрафу не позбавляє особу від накладених зобов'язань.

"Штраф — це не підстава не виконувати свій обов'язок і порушувати законодавство", — заявив Істомін.

Нагадаємо, що адвокат Марина Бекало розповіла, чи законно вручати повістку в публічному місці. Постанова Кабміну № 1487 містить чіткий алгоритм оповіщення про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через підприємства, установи, організації, навчальні заклади або роботодавця. Однак Закони України не мають інформації про порядок та процедуру вручення повісток.