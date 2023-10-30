Мобілізація в Україні: коли повістка вважається врученою законно

Повістка вважається врученою, якщо на ній стоїть особистий підпис людини, на ім'я якої виписано цей документ, стверджує юрист Тетяна Козян.

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Мобілізація в Україні оголошена до 15 листопада 2023 року і може бути продовжена ще на три місяці за умови збереження воєнного стану. Під час загальної мобілізації всім чоловікам від 18 до 60 років можуть бути вручені повістки. Коли вручення повістки відбувається з порушенням правил, такі дії є незаконними і можуть бути оскаржені в суді. Про те, які вимоги висуваються до оформлення повістки і як її мають вручати, розповіла юрист-практик у галузі військового права компанії "Приходько і партнери" Тетяна Козян у коментарі для "РБК Україна".

Хто і де має право вручати повістки військовозобов'язаним

Законодавство чітко обмежує список посадових осіб, які мають право вручати повістки під час загальної мобілізації. Такими повноваженнями володіють:

представники ТЦК;

співробітники СБУ;

представники Служби зовнішньої розвідки;

працівники виконавчих органів місцевого самоврядування;

роботодавці;

управителі ОСББ.

При цьому законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Існує тільки одна вимога — особа, яка вручає повістку, має перебувати в цьому місці на законних підставах.

Тобто, це можуть бути будь-які публічні та громадські місця з вільним доступом. У разі вручення повістки за місцем проживання, уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.

Правила оформлення повістки

Що має бути написано в повістці, щоб вона відповідала порядку військового обліку:

назва документа — "Повістка" із зазначенням номера документа;

повні ПІБ військовозобов'язаного;

адреса реєстрації або місця проживання військовозобов'язаного;

номер розпорядження ТЦК про необхідність явки військовозобов'язаного та його дата;

адреса ТЦК і СП, куди має з'явитися військовозобов'язаний;

дата і час явки до ТЦК;

посада, прізвище, ініціали та підпис начальника ТЦК, який видав повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка ТЦК і СП, який видав документ.

Правила вручення повістки

"Судова практика йде таким шляхом, що належно врученою вважається тільки та повістка, яка вручена особисто військовозобов'язаному і він поставив підпис про її отримання", — пояснила Тетяна Козян.

Юрист зазначає, що коли замість військовозобов'язаного розписуються члени його сім'ї, друзі чи сусіди, повістка не вважається врученою.

"Саме тому, якщо повістка була видана не особисто і на ній немає підпису військовозобов'язаного, одержувач може не з'являтися до військкомату", — резюмувала Козян.

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