Мобілізація в Україні: кого з українців можуть призвати в листопаді

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані в разі, якщо вони є резервістами, мають бойовий досвід або самі того побажають.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні діє загальна мобілізація. Це означає, що багато українців можуть бути мобілізовані в Сили оборони України. Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

У джерелі повідомляють, що категорій громадян, які потрапляють під мобілізацію, існує кілька.

Кого можуть мобілізувати наступного місяця:

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;

чоловіків від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі та вважаються придатними або обмежено придатними (останніх можуть направити на службу в частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях і навчальних закладах);

осіб, яких було виключено зі списку військовозобов'язаних і знято з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними та вони не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який може скасувати відстрочку для здобувачів другої вищої освіти. Нардеп Сергій Рахманін зауважив, навіть якщо такий законопроєкт ухвалять, навряд чи це матиме суттєвий вплив, адже йдеться не про дуже великі цифри.

Нині тривають зміни щодо проходження військово-лікарських комісій, зокрема скорочують терміни медогляду.

Фокус писав, що 16 жовтня прикордонники повідомили, скільки чоловіків щодня ловлять на кордоні. Найбільше спроб незаконного перетину кордону було навесні та влітку. Останнім же часом незаконних перетинів кордону за підробленими документами стало менше.