Мобілізація в Україні: яке покарання може очікувати в разі ігнорування трьох повісток

У поліції проігнорують звернення ТЦК та СП щодо того, що військовозобов'язаний тричі не з'явився за повістками, зазначив адвокат. Він розповів про три випадки, коли можуть відкрити кримінальну справу.

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В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки. Адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо тричі не з'явитися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зі слів адвоката, правоохоронці проігнорують звернення ТЦК та СП із заявою щодо того, що військовозобов'язаний тричі не з'явився за повістками. Можуть відкрити кримінальну справу, якщо до заяви будуть прикріплені рапорти, пояснення чи акти відмови від отримання повістки. Проте слідчому потрібно буде довести, що конкретний військовозобов'язаний отримав повістку та навмисно ухилився від призову.

Роман Сімутін заявив, що відповідна процедура вимагає проведення експертизи почерку для ідентифікації підпису, встановлення обставин, за яких було отримано повістку, допит свідків (переважно працівників ТЦК та СП або правоохоронців), показання яких, як переконує адвокат, "сумнівні". Він вважає, що такий спосіб не має перспективи.

Адвокат наголосив, що слідчому не потрібно буде доводити обставини отримання повістки, проводити експертизи, якщо військовозобов'язаного громадянина вже двічі притягали за ст. 210-1 КУпАП, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і він не оскаржував та не скасовував постанови в суді. Зокрема, в такому випадку є повторність правопорушення, що може вважатися умисним ухиленням від мобілізації.

Крім цього, військовозобов'язаного можуть визнати винним в ухиленні від мобілізації, якщо після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) і вручення повістки він без поважних причин не з'явився в назначену дату до ТЦК.

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним громадянам потрібно самостійно з'явитися до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки без отриманої повістки. Це потрібно зробити для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян повідомила, що деякі громадяни можуть відмовитися від отримання повістки. З її слів, потрібно пояснити свою відмову конкретними та обґрунтованими причинами.