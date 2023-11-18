Мобилизация в Украине: можно ли проигнорировать повестку, врученную представителем ЖЭКа

В некоторых городах повестки намеренно прикрепляют к бумажным платежкам за коммунальные услуги. По словам адвоката, ТЦК и СП могут их передавать ЖЭКу с требованием вручить.

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В Украине продлится действие военного положения и всеобщая мобилизация до 14 февраля 2024 года. В это время военнообязанных граждан, пригодных к военной службе, могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины. Адвокат Андрей Межирицкий в комментарии "ТСН.ua" рассказал, что в соответствии с законодательством повестку может вручить и руководитель ЖЭКа.

"По закону, повестку может вручать и руководитель ЖЭКа", — сказал Андрей Межирицкий.

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Журналисты рассказали, что в некоторых городах повестки намеренно прикрепляют к бумажным платежкам за коммунальные услуги.

По словам адвоката Межирицкого, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут попросить у ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на территории, которую обслуживает тот или иной ЖЭК. После этого могут сформировать повестки на этих лиц и передать их ЖЭКу с требованием вручить.

"Руководство ЖЭКа понимает, что они — не военные, что против них могут и физическую силу применить. Поэтому поручения ТЦК выполняют, прикрепляя повестки к платежкам", — пояснил он.

Адвокат отметил, что такой способ оповещения не несет никаких последствий, поэтому ошибочно думать, что повестка, которая прикреплена к платежке за оплату коммуналки, которую оплатили, считается врученной. Он отметил, что украинским законодательством такого не предусмотрено. Тогда как доказать, что повестку вручили должным образом, можно только при наличии подписи лица, которому вручается документ.

"Кроме того, непонятно, кто именно оплатил коммуналку", — добавил он.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что представители ТЦК могут заранее частично заполнять повестки. По его словам, это могут делать для ускорения процедуры.

Также он рассказал, что то, где и как была выписана повестка, неважно. Поскольку постановление Кабмина определило образец повестки, однако не указало специальные места для ее выписывания или вручения.